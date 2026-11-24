Miss Universe se sooča z notranjim razkolom, saj se za nadzor nad tekmovanjem borita dve skupini, ki upravljata vsaka svojo spletno stran, poroča The New York Times. Težave so se zaostrile po lanskem izboru na Tajskem, ki so ga zaznamovali številni škandali. Oba lastnika organizacije, Tajka Anne Jakkaphong Jakrajutatip in mehiški poslovnež Raul Rocha Cantú, sta se medtem umaknila iz javnosti. Prva se sooča s preiskavo zaradi domnevne goljufije na Tajskem, drugi pa je v Mehiki osumljen povezav z organiziranim kriminalom in trgovino z ljudmi. Po poročanju mehiških medijev so oktobra izdali tudi nalog za prijetje Rocha Cantúja zaradi suma pranja denarja in organiziranega kriminala. Zapleteno lastniško razmerje se je začelo oblikovati leta 2022, ko je tajski konglomerat JKN, ki ga vodi Jakrajutatip, Miss Universe kupil od ameriških lastnikov. Podjetje je leta 2023 razglasilo stečaj, polovico organizacije pa je leta 2024 prodalo mehiškemu poslovnežu. Po navedbah tajskega poslovneža Nawata Itsaragrisila, katerega podjetje je organiziralo lanski izbor, naj bi Jakrajutatip svoj delež že lani prodala družbi Legacy Holding Group iz Salvadorja. Rocha Cantújev delež naj bi bil prav tako predmet prodajnega dogovora, vrednega 25 milijonov dolarjev, vendar se je ta zapletel v pravni spor.

Tekmovanje za miss unievrse 2026 FOTO: AP

Spor se ne vrti zgolj okoli lastništva, temveč tudi okoli tega, kdo ima pravico organizirati tekmovanja in sklepati licenčne dogovore z nacionalnimi organizacijami. Po navedbah Nawata naj bi septembra lani sklenili dogovor, po katerem bi si strani izmenično razdelili organizacijo tekmovanj in finančni nadzor. Vendar se o tem, kako dogovor velja v praksi, ne strinjata. Letošnji izbor tako organizira ekipa, povezana z Rocha Cantújem, medtem ko Nawat trdi, da bi moral imeti tudi sam nadzor nad organizacijo in financami. Razkol je vplival tudi na letošnje tekmovanje. Organizatorji so iz njega izključili šest držav jugovzhodne Azije, češ da njihove licence, ki jih ima v lasti Nawat, niso veljavne. Sprti strani se ne strinjata niti glede prihodnjega gostitelja. Nawat je sporočil, da bo prihodnje leto tekmovanje gostil Vietnam, čemur letošnji organizatorji nasprotujejo in zatrjujejo, da takšna odločitev še ni bila sprejeta.

Vse več držav obrača hrbet tekmovanju

Zaradi negotovosti in številnih škandalov se od organizacije oddaljujejo tudi nekatere nacionalne organizacije. Najodmevnejša je odločitev Francije, ki je na Miss Universe od leta 1952 poslala predstavnico na prav vsako tekmovanje. Predsednik francoske organizacije Frederic Gilbert je pojasnil, da ga poleg lanskih obtožb o prirejanju rezultatov skrbijo predvsem pomanjkanje preglednosti, organizacijski kaos in nejasnosti glede vodstva. Podobne pomisleke je imel tudi Valentin Tran, ki je letos odstopil z mesta predsednika vietnamske franšize Miss Universe. Predstavnice letos ne bo poslal niti Senegal, katerega predsednica Amina Badiane je izrazila zaskrbljenost zaradi vodenja in prihodnje usmeritve tekmovanja. Zaradi pomanjkanja preglednosti in drugih težav je že konec lanskega leta odstopila tudi vodja gvajanske organizacije Teri Brown-Walker, navaja The New York Times.

Tekmovanje za miss unievrse 2026 FOTO: AP

Dodatne dvome o verodostojnosti tekmovanja so sprožile tudi lanske obtožbe o prirejanju rezultatov. Dva člana žirije, Omar Harfouch in Claude Makélélé, sta med tekmovanjem odstopila. Harfouch je javno zatrdil, da so bili rezultati vnaprej dogovorjeni, kar je matična organizacija odločno zanikala. Zaradi njegovih izjav je proti njemu vložila tudi novo tožbo v New Yorku, v kateri ga obtožuje obrekovanja in kršitve pogodbe. Harfouch pri svojih trditvah vztraja. Tudi druga člana lanske žirije, filipinski pevec Louie Heredia in nekdanja Miss Universe Natalie Glebova, sta izrazila pomisleke glede poštenosti ocenjevanja. Glebova je dejala, da se ni zdelo, da bi ocene žirije sploh vplivale na končne rezultate. Oba sta opozorila tudi na odsotnost neodvisnega revizorja, ki bi preveril glasove sodnikov, kar je sicer običajna praksa na večjih lepotnih tekmovanjih. Lanski izbor na Tajskem so zaznamovali še drugi incidenti. Nawat je javno okaral predstavnico Mehike, ker se ni udeležila nekaterih promocijskih aktivnosti, zaradi česar so nekatere tekmovalke v znak protesta začasno zapustile dogodek. Nawat se je pozneje v solzah opravičil. Med finalnim večerom se je predstavnica Jamajke Gabrielle Henry poškodovala, ko je padla skozi odprtino na odru. Po lastnih navedbah je utrpela hudo poškodbo možganov, zaradi česar organizacijo toži.

Poškodovan ugled in finančne posledice

Številne afere že vplivajo tudi na ugled in finančno stanje tekmovanja. Matična družba Miss Universe je v sodnih dokumentih priznala, da je bil njen ugled letos prizadet. Med posledicami je navedla izgubo sponzorskih prihodkov, zmanjšanje obljubljenih sredstev Portorika, umik Francije in odpoved nazivov dveh tekmovalk. Del odgovornosti za nastalo škodo pripisuje Harfouchovim obtožbam o prirejanju rezultatov.

Miss Universe postala Mehičanka Fatima Bosch FOTO: Profimedia