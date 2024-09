Za Borisom sled opustošenja, na udaru Italija: umrl gasilec na intervenciji

Potopljen je dobršen del osrednje Evrope, zdaj se je neurje usmerilo proti jugu. Pred Borisom trepeta Italija, ki je v stanju visoke pripravljenosti. Tamkajšnji meteorologi napovedujejo še 48 ur dežja in neviht, a že zdaj je neurje terjalo najmanj eno smrtno žrtev. V torek je namreč med intervencijo izginil 59-letni gasilec, čigar vozilo je odnesla narasla voda. Dan pozneje so oblasti našle njegovo truplo. V hudih poplavah na Poljskem, Češkem, v Avstriji in Romuniji je sicer v minulih dneh umrlo najmanj 21 ljudi.

Italija je zaradi nevihte Boris v stanju visoke pripravljenosti. "Nenavadno vroče Jadransko morje bo vse do četrtka hranilo nevihte na območju Jadrana in Apeninov," je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa dejal Lorenzo Tedici ter napovedal več ekstremnih vremenskih pojavov. Ponoči so huda neurja že prizadela jug Italije, močno deževje je med drugim zajelo dežele Apulija, Kampanja in Emilija-Romanja.

Po več smrtnih žrtvah v osrednji in vzhodni Evropi je Boris v Italiji že terjal novo smrt. Na terenu so bili gasilci, ki so zaradi neviht in poplav pomagali prebivalcem. Tako je bilo tudi v pokrajini Foggia v Apuliji, kjer so gasilci hiteli na pomoč v poplavah ujetim voznikom. A pri tem se je v težavah znašlo tudi terensko vozilo gasilcev. Kot poročajo italijanski mediji, je narasla voda v torek zvečer odnesla interventno vozilo, v katerem sta bila v času intervencije dva gasilca. Eden od njiju se je po poročanju Anse uspel rešiti iz poplavljenega vozila, za drugim pa so sprožili iskalno akcijo. Truplo 59-letnega vodje gasilcev so zjutraj našli v kanalu, približno 700 metrov od mesta, kjer je gasilce presenetila narasla voda.

Poplave sicer težave povzročajo tudi drugod. Zaradi narasle vode je na primer zaprt odsek avtoceste med Ancono in Loretom. Italijanski vremenoslovci medtem napovedujejo še 48 ur dežja in neviht. V Avstriji pod vodo celotne vasi V hudih poplavah, ki so jih povzročila neurja na Poljskem, Češkem, v Avstriji in Romuniji, je medtem umrlo najmanj 21 ljudi, poroča Euronews. Zaradi nevarnosti poplav je stanje visoke pripravljenosti razglašeno tudi na Slovaškem, Madžarskem in Hrvaškem. Gladina rek namreč narašča. Češki premier Petr Fiala je dejal, da so evakuirali 13.500 ljudi, več kot 600 pa so jih rešili. Nevarnost poplav na Češkem se od takrat postopoma zmanjšuje, saj se je število poplavnih območij v državi zmanjšalo z več kot 200 na nekaj več kot 130. Jug Češke sicer še vedno ostaja v nevarnosti.