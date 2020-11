Za covidom-19 umrl najbolj znani britanski serijski morilec

Sutcliffe, nekdanji voznik tovornjaka iz Bradforda je verjel, da je bil na "božji misiji", saj je ubijal pretežno prostituke. Bil je znan po tem, da je svoje žrtve ubijal s kladivi in ​​izvijači. Grozodejstva so se dogajala med letoma 1975 in 1980. Najmlajša žrtev je imela 16, najstarejša pa 42 let. Njegovi morilski pohodi so se začeli z materjo štirih otrok Wilmo McCann, ki jo je udaril s kladivom in 15-krat zabodel. V sedemdesetih letih se je začela velika policijska akcija, 150 policistov je opravilo več kot 11.000 razgovorov. Sutcliffe je bil med preiskavo devetkrat zaslišan, vendar se je aretaciji vedno spretno izognil in je lahko nadaljeval s svojimi poboji.

Sin njegove prve žrtve, ki je bil star le pet let, ko je bila njegova mati Wilma leta 1975 brutalno umorjena, je dejal, da bo Sutcliffova smrt prinesla "nekakšen zaključek".

Nekdanji policist Bob Bridgestock, ki jsodeloval pri lovu na Sutcliffa je dejal, da za njim ne bo točil solz. McCann je še dodal, da je prepričan, da je "veliko družin, pa tudi otrok žrtev, veselih, da je odšel in imajo vso pravico, da se tako tudi počutijo".