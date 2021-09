Za covidom umrla 37-letnica in 38-letnik, za seboj sta pustila pet otrok

Pretresljiva zgodba prihaja iz Amerike, natančneje iz zvezne države Južna Karolina. Kot poroča CNN, sta bila Daniel in Davy Macias zelo previdna glede novega koronavirusa. Davy, zaposlena kot medicinska sestra v porodnišnici, je po pripovedovanju njenih sorodnikov vestno brisala in razkuževala površine, vsakič, ko se je vrnila iz službe, se je najprej stuširala, celo živila so jim, da jih ne bi hodili iskat v trgovino, dostavljali na dom. Cepila se nista, čeprav naj bi to načrtovala. "Njuno prepričanje je bilo, da gre za osebno odločitev, želela sta izvedeti oziroma počakati na več dokazov o varnosti cepiv," zdaj medijem prepoveduje Danielova mama Terry Macias.

Par je imel pet otrok. Zadnja, deklica, se je rodila sredi avgusta. 37-letna Davy pa je kmalu po porodu, 26. avgusta, umrla. V sedmem mesecu nosečnosti se je okužila z novim koronavirusom in kmalu za tem doživela hujšo obliko bolezni covid-19. Ko je že bila na respiratorju, je rodila s carskim rezom, za njeno telo pa je bilo to očitno preveč, zdravniki je niso mogli rešiti. Svoje najmlajše hčerke nikoli ni spoznala, saj se iz kome ni zbudila.

Okužil se je tudi Daniel. Ko je njegova Davy v porodnišnici rodila hčer, je 38-letnik že ležal v bolnišnici zaradi covida. Medicinske sestre so mu pokazale fotografije otroka, dva tedna pozneje, 9. septembra, pa je zaradi zapletov po okužbi umrl tudi on. Skrb za njunih pet otrok, starih od tri tedne do osem let, je zdaj prevzela babica Terry. Najmlajši deklici mora nadeti tudi ime, saj ji ga starša nista uspela dati. "Čakala sem, da bo sin toliko okreval, da ji bo sam izbral ime, pa se to ni zgodilo," užaloščeno pripoveduje.