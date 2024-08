Za Dalmacijo še ena burna noč, plameni še vedno ogrožajo Tučepe

Kot poroča Net.hr, si gasilci v Dalmaciji niso odpočili tudi to noč. Na terenu so bili znova celo noč, pridružuje se jim vedno več enot. Na pomoč hitijo tudi iz Varaždinske, Međimurske in Bjelovarsko-bilogorske županije. Divjanje plamenov se namreč ni umirilo, požar na področju Tučepov je še vedno aktiven. Gasilci so tam dežurali celo noč, bojijo se, da bo ogenj povzročil nove težave. V regijskem parku Biokovo ognjeni zublji še naprej uničujejo gozd avtohtone vrste dalmatinskega črnega bora, ki je stara več sto let.