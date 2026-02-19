Naslovnica
Tujina

Za darilo dobila bon za 10 funtov in postala 100.000-krat bogatejša od Muska

Nottingham, 19. 02. 2026 11.19 pred eno minuto 2 min branja 1

Avtor:
K.H.
Ženska s skodelico matcha latte

Ženska iz Nottinghama je postala najbogatejša oseba na svetu. Za božično darilo je namreč dobila darilno kartico za kavarno v vrednosti 10 funtov, a ko jo je vnovčila, se je izkazalo, da je na njej precej višji znesek – s kar 15 ničlami. S tem je za kar 100.000-krat presegla najbogatejšega na svetu, Elona Muska. Težava je le v tem, da Angležinja lahko svoje "bogastvo" zapravi le za kavo in rogljičke v kavarni.

Sophie Downing iz Nottinghama je za božič dobila darilno kartico v vrednosti 10 funtov (11,4 evra) za kavarno 200 Degrees Coffee. Toda, ko je šla bon prejšnji teden vnovčit in si z njim kupila napitek matcha latte, je ugotovila, da znesek na njem znaša več kot 63 kvadrilijonov funtov (72 kvadrilijonov evrov). To je 63 s 15 ničlami, ali tisoč bilijonov, ali milijon milijard.

"Zdelo se mi je zelo smešno. Nikoli nisem videla česa takšnega," pravi 29-letnica. "Moški na blagajni je bil res zmeden. Njegov obraz je govoril 'kaj?'," je povedala za Nottingham Post. Po skeniranju bona se je namreč na blagajni pojavila ogromna številka. "Še nikoli tega nisem videl, ampak lahko ga obdržite," ji je dejal zaposleni. 

Kot pravi, ni vedela, o čem govori, dokler ji ni izročil računa, na njem pa je videla noro številko. "Pomislila sem, zagotovo ne more biti res, to je res noro," pravi. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav ne gre za sredstva, s katerimi lahko prosto razpolaga, takšnega zneska še ni videl niti najbogatejši človek na svetu, Elon Musk. Pravzaprav je Angležinja od ameriškega milijarderja kar 100.000-krat bogatejša. Znesek pa je tudi 670-krat večji od skupnega zneska svetovnega gospodarstva.  

29-letnica je darilno kartico znova uporabila v torek, da bi se prepričala, ali je šlo le za napako, a je stanje na njej še vedno kazalo 17-mestno številko. "Mogoče so skenirali napačno kodo. Zdi se mi, kot da so skenirali črtno kodo, ki se je nato spremenila v stanje na kartici," pravi. "Lahko bi šla v kavarno in spraznila vse s polic, ampak nočem prevzeti odgovornosti," je dejala in dodala, da darilne kartice ne namerava več uporabljati. 

Iz kavarne za zdaj še niso pojasnili, ali je šlo za napako in kako se je ta zgodila. 

darilna kartica darilni bon nottingham kavarna elon musk

KOMENTARJI1

sabro4
19. 02. 2026 11.26
zelo pomembna novica za slovenskega slehernika, še posebej za tiste na minimalcu in upokojence z najnižjo pokojnino, res ste, ma ne bom rekel kaj
Odgovori
0 0
