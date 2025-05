Za deportacijo 500 nezakonitih priseljencev odšteli 21 milijonov dolarjev

Predsednik ZDA Donald Trump se je domislil, da bi lahko nezakonite priseljence iz ZDA odvažali v zapor oz. taborišče za osumljene teroriste na Kubi, in je napovedoval, da jih bodo tja odpeljali 30.000. Prepeljali so jih le okrog 500, skoraj vse pa so nato hitro poslali naprej v države, iz katerih so prišli v ZDA. V Guantanamu, kamor so nekoč zapirali osumljene teroriste, ostaja le še 32 migrantov, poroča televizija NBC.