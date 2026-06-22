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Za dva ležalnika in senčnik na plaži 240 evrov

Budva, 22. 06. 2026 17.14 pred 22 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA M.S.
Sveti Stefan

V Črni gori te dni znova odpirajo objekte luksuznega hotelskega kompleksa Sveti Stefan, ki je bil zaradi spora med črnogorsko vlado in najemnikom zaprt pet let. Lokalne prebivalce najem dveh ležalnikov za en dan na znova odprtih hotelskih plažah stane kar 240 evrov, vendar jih je razburila predvsem vnovična postavitev ograje na plažah.

V okviru kompleksa so vilo Miločer, ki leži na obali nasproti otočka Sveti Stefan in je obdana z gostim gozdom borovcev in oljk, odprli že 22. maja in je po poročanju črnogorskih Vijesti za vse poletje razprodana. S 1. julijem bodo odprli tudi mesto-hotel Sveti Stefan, utrjeno vas iz 15. stoletja, kjer so v obnovljenih kamnitih stavbah urejene luksuzne počitniške hišice in apartmaji.

V skladu z dogovorom z vlado je najemnik, družba Adriatic Properties, odprl tudi štiri elitne plaže od kraja Miločer do Svetega Stefana. Kraljičina plaža, s katere se ponuja pogled na otoček, je za goste hotela rezervirana od 8. do 20. ure. Del ležalnikov je rezerviran za lokalno prebivalstvo, vendar zanje najem dveh ležalnikov s senčnikom in uslugo stane 240 evrov. Enaka cena najema je tudi na zahodni plaži Svetega Stefana.

Zaradi vnovične postavitve ograje na Kraljičini plaži je mestni svet Svetega Stefana na tožilstvo vložil kazensko prijavo proti družbi Adriatic Properties ter državnim in občinskim organom zaradi kršenja svobode gibanja. Za to so se odločili, potem ko je družba v nasprotju z določili sodne poravnave, s katero je bil rešen spor z vlado, ponovno postavila ograje na plaži med 8. in 20. uro. S tem so prebivalcem onemogočili dostop do sprehajališča. Od komunalne inšpekcije pa so zahtevali odstranitev ograje.

Sveti Stefan
Sveti Stefan
FOTO: Shutterstock

Dolgoletni spor

Spor med črnogorsko državo in družbo Adriatic Properties se je začel leta 2021, ko je družba zaprla hotelski kompleks po protestih zaradi omejenega dostopa do plaž in drugih javnih površin na tem majhnem otoku blizu Budve. Spor se je nato nadaljeval pred mednarodnim arbitražnim sodiščem v Londonu, kjer je Adriatic Properties od države zahteval okoli 100 milijonov evrov odškodnine. Vlada je aprila letos pristala na poravnavo, s tem pa omogočila ponovno odprtje kompleksa, ki velja za enega najbolj prepoznavnih simbolov črnogorskega turizma.

Otoček bo sicer tudi sedaj na voljo samo gostom, bo pa hotel organiziral tudi obiske za omejeno število ljudi. Most, ki povezuje otok s kopnim, je javen, bo pa lahko hotel dostop do njega omejil zaradi zagotavljanja zasebnosti gostov.

Ribiško vas s srednjeveško utrdbo na otočku Sveti Stefan so v edinstveno mondeno mesto-hotel preoblikovali v nekdanji Jugoslaviji leta 1960 in je desetletja privlačila svetovno elito.

črna gora budva sveti stefan

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KOMENTARJI4

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flojdi
22. 06. 2026 17.36
Tale otocek" mi je pa odnekdaj strasno vsec.lepo bi ga bilo videt uzivo.ampak bo zagotovo ostalo pr slikcah..
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0 0
Samo navijač
22. 06. 2026 17.34
Za 5 dni .
Odgovori
-1
0 1
Samo navijač
22. 06. 2026 17.33
Tolko je mene prisel apartma na Visu. In pa se pol poti prevoza .
Odgovori
-1
0 1
Masturbator
22. 06. 2026 17.35
Da si ti reven s 1.500 neto mesecne place, ne pomeni, da morajo biti vsi.
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