Za dva ležalnika in senčnik na plaži 240 evrov

V okviru kompleksa so vilo Miločer, ki leži na obali nasproti otočka Sveti Stefan in je obdana z gostim gozdom borovcev in oljk, odprli že 22. maja in je po poročanju črnogorskih Vijesti za vse poletje razprodana. S 1. julijem bodo odprli tudi mesto-hotel Sveti Stefan, utrjeno vas iz 15. stoletja, kjer so v obnovljenih kamnitih stavbah urejene luksuzne počitniške hišice in apartmaji.

V skladu z dogovorom z vlado je najemnik, družba Adriatic Properties, odprl tudi štiri elitne plaže od kraja Miločer do Svetega Stefana. Kraljičina plaža, s katere se ponuja pogled na otoček, je za goste hotela rezervirana od 8. do 20. ure. Del ležalnikov je rezerviran za lokalno prebivalstvo, vendar zanje najem dveh ležalnikov s senčnikom in uslugo stane 240 evrov. Enaka cena najema je tudi na zahodni plaži Svetega Stefana.

Zaradi vnovične postavitve ograje na Kraljičini plaži je mestni svet Svetega Stefana na tožilstvo vložil kazensko prijavo proti družbi Adriatic Properties ter državnim in občinskim organom zaradi kršenja svobode gibanja. Za to so se odločili, potem ko je družba v nasprotju z določili sodne poravnave, s katero je bil rešen spor z vlado, ponovno postavila ograje na plaži med 8. in 20. uro. S tem so prebivalcem onemogočili dostop do sprehajališča. Od komunalne inšpekcije pa so zahtevali odstranitev ograje.