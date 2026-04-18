Za en evro kupite bolnišnico, ki spominja na prizorišče grozljivke

Za ceno slabega pol litra bencina lahko v nemškem Rosbachu kupite bolnišnico. To ni pozna prvoaprilska šala ampak ponudba občine Windeck, ki odsluženo bolnišnico za bolnike s tuberkulozo, ki spominja na sceno iz grozljivke, prodaja za le en evro. Kupca stavbe iščejo že desetletja, s prodajo pa se želijo rešiti stroškov vzdrževanja, ki presegajo deset tisoč evrov na leto. Prodajalec sicer zagotavlja, da starih zdravil in kartotek ni več, prostori pa da so prazni.