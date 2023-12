Za enega najbolj iskanih kriminalcev enomesečni pripor

Samardžijo bodo po pisanju Dnevnega avaza premestili v državni zapor v Vojkovićih blizu Sarajeva. Sodišče BiH je pripor odredilo zaradi begosumnosti in prikrivanja dokazov iz preiskave, še piše Dnevni avaz.

Ime Samardžije je na seznamu 50 najbolj iskanih kriminalcev Evropskega policijskega urada Europol. V entiteti BiH Republiki Srbski se je skrival, potem ko so za njim razpisali mednarodno tiralico.

V BiH so Samardžijo prijeli zaradi suma vpletenosti v trgovino z mamili. Tamkajšnja policija je po navedbah Dnevnega avaza potrdila, da se je, ko je bil na prostosti, s svojo ekipo iz Slovenije dogovarjal o preprodaji večjih količin kokaina na območju BiH. Tožilstvo BiH trdi tudi, da obstajajo prepisi njegovih pogovorov in posnetek, v katerem je mogoče slišati, da je nameraval napasti družino inšpektorja policijske uprave za organizirani in hujši kriminal v Republiki Srbski.

Samardžija je že dlje časa tudi na begu pred slovenskim pravosodjem, ki ga išče zaradi vpletenosti v organiziran kriminal in trgovino z mamili.