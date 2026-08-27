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Za eno najhujših katastrof v zgodovini Nepala kriv (tudi) udor ledenika

Lhasa/Katmandu, 27. 08. 2026 10.54 pred 1 uro 3 min branja 11

Avtor:
M.P.
Poplave v Nepalu

Ne potres, kot so sprva domnevale oblasti, za eno najhujših katastrof v nepalski zgodovini je kriv "zlom ledenika" oz. ledeniški udor. Vendar pa geolog Daniel Shugar dvomi, da je to edini povzročitelj smrtonosnih poplav na meji med Nepalom in Tibetom. Prepričan je namreč, da zgolj udor ne bi bil dovolj za tako ogromno količino energije.

Znanstveniki še vedno ugotavljajo natančne vzroke uničujočih poplav na meji med Nepalom in Kitajsko, a znan je vsaj delček sestavljanke, ki bi lahko razrešil vzrok te obsežne katastrofe – ledeniški udor.

Lomljenje ledenika je bilo v sredo tako močno, da je Ameriški geološki zavod (USGS) najprej poročal o potresu z močjo 5,2. A dodatne analize so kasneje razkrile resnični razlog za katastrofo, ki je doslej terjala že več kot 350 življenj. Število smrtnih žrtev se bo sicer v prihodnjih urah in dneh zagotovo znatno povečalo.

"Dodatna analiza bližnjih seizmičnih postaj, dolgoperiodičnih seizmičnih valov in satelitskih posnetkov je privedla do ugotovitve, da je bil seizmični dogodek v resnici posledica ledeniškega zloma in drobirskega toka, ne pa potres," je sporočil USGS in dodal, da je zlom povzročil dolvodno katastrofalne posledice.

Kastarstofa v Nepalu
Kastarstofa v Nepalu
FOTO: Profimedia

Tudi višji predavatelj za energetsko okolje in varnost na Univerzi v Dundeeju, specializiran za glaciologijo, Simon Cook je za BBC povedal, da so na satelitskih posnetkih opazili, da blizu poplavljenih območij manjka spodnji del ledenika, kar kaže na to, da je prišlo do "nekakšnega ledenega plazu ali udora ledenika".

Po njegovih besedah so v ekipi šokirani nad obsegom nesreče, a je ob tem dodal, da je bilo v zadnjih letih na območjih, kot so Himalaja, Švica in Dolomiti, več podobnih dogodkov, čeprav ne tako obsežnih.

Cook je pojasnil tudi, da globalno segrevanje najverjetneje povzroča taljenje in razgradnjo permafrosta, ki delno drži nekatera gorska pobočja skupaj. Slednje pa po njegovih besedah "destabilizira ta visokogorska okolja", kar vodi do več zemeljskih plazov, drobirskih tokov, taljenja ledeniške vode in porušitev ledenikov.

Vendar pa zgolj ledeniški udor po ocenah geologa na kanadski Univerzi v Calgaryju Daniela Shugarja ne bi bil dovolj za "tako ogromno količino energije". Meni namreč, da bi morala sila, s katero sta se odlomila led in skala in zgrmela proti tlom, stopiti led.

Prepričan je, da je moral biti za tako obsežno katastrofo prisoten še kakšen drug vzrok. Med drugim njegova ekipa meni, da bi se lahko udor ledenika in plaz zgodila istočasno, sam pa opozarja tudi na gredo, ki bi lahko predstavljala dodaten dejavnik.

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"Ko se ledenik takšnega obsega odlomi, ustvari veliko vode, nato pa se zgodi kaskadno zaporedje dogodkov, kjer se voda in usedline združijo in ustvarijo poplavo," je dejal tudi glaciolog na univerzi Monash v Melbournu, profesor Andrew Mackintosh.

Vseeno pa znanstveniki poudarjajo, da je treba opraviti še veliko raziskav, da bi lahko ugotovili, kaj natančno se je zgodilo in kaj je poplavo naredilo tako smrtonosno. "Gre za osupljivo količino vode in ugotoviti, od kod je ta prišla, je verjetno najtežja stvar pri vsem tem," je dejal za CNN.

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Strokovnjaki Mednarodnega centra za celostni razvoj gora s sedežem v Katmanduju so medtem po poročanju Guardiana povedali, da se je gladina vode v reki Trishuli v pol ure dvignila za kar devet metrov. "Lhende Khola je v 14 mesecih dvakrat poplavila, tokrat zaradi ledenega plazu z ledenika na nepalski strani, ki je zamašil reko in sprožil nenaden val vode dolvodno," je dejala Saswata Sanyal, specialistka za zmanjševanje tveganja nesreč pri skupini za podnebne raziskave.

Mackintosh je ob tem dodal, da so tovrstni veliki udori ledenikov šokantni tudi za glaciologe. A so po njegovih besedah ti še vedno tako slabo dokumentirani, da ne morejo podati jasnih trditev o specifični povezavi med udorom ledenikov in podnebnimi spremembami, čeprav so prepričani, da sta povezana.

nepal poplave uničenje ledenik katastrofa

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KOMENTARJI11

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motorist_mb
27. 08. 2026 13.46
600 000 sms poslali,v elektrarni in na avobusni postaji jih zagreblo torej prepozno pošiljali ali pa ne vsem...
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+1
1 0
obožeobože
27. 08. 2026 13.37
Nepalski Log pod Mangartom.
Odgovori
0 0
Kimberley Echo
27. 08. 2026 13.29
Vsak tak dogodek ima vedno prej nekaj opozoril, ki jih ljudje ne upoštevajo ali samo zamahnejo z roko. Ker se je torej odtrgal del ledenika na višini 5200 m in zdrvel v dolino reke 1200 m niže, je povzročil potres M5.2. Potres te magnitude se je moral čutiti vsaj 70 -100 km v premeru. Ljudje in oblasti, ki živijo in delajo tam bi lahko predvidele kaj se lahko zgodi v takem primeru, saj vemo, da potresi sprožijo plazove. Še posebno zato, ker se je podobna nesreča zgodila lani prav na tem koncu. Zanimivo bi bilo vedeti koliko časa je minilo od potresa do prihoda uničujočega vala in kakšno hitrost je razvil? Kot kažejo posnetki, ljudje niso imeli nobenih možnosti preživetja, ker so bili prepozno obveščeni. Žrtve bi v vsakem primeru bile, a morda manj. Panika naredi svoje, a po neki logiki bežiš čimvišje. Nekateri so verjetno umrli brez, da bi vedeli kaj se sploh dogaja.
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+3
3 0
Partapaki
27. 08. 2026 13.44
Poslali so ogromno opozoril, 680 000 sporočil baje, ma je vedno na tisoče ljudi ki ne dobijo ali nimajo naprave ali ne vzamejo resno. Noben si ni predstavljal kaj takega. Nekateri dejansko niso imeli možnosti ubežati.
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0 0
Tadi 1973
27. 08. 2026 13.20
Je bilo, je in še kdaj bo!!!!!
Odgovori
+0
1 1
MESE?AR
27. 08. 2026 13.03
Topi se, topi ! Enim še vedno ni jasno kaj se dogaja !
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-3
1 4
mamma
27. 08. 2026 13.02
na meji med Nepalom in Tibetom!
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0 0
zaba67
27. 08. 2026 12.55
pod ledenikom je lahko še vodni žep ali podzemna ogromna količina vode, ki se sprosti...
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+3
3 0
Arguss
27. 08. 2026 12.52
Potresno orožje svetovne elite.
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+0
3 3
brusilec
27. 08. 2026 13.13
raje se drži paštet
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+1
2 1
Arguss
27. 08. 2026 13.16
Ti pa milana murgeljskega po kidriču.Bednik nepotovalni.
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+2
2 0
bibaleze
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