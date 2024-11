Za Francoza, ki je omamljal in posiljeval ženo, zahtevajo 20 let zapora

"20 let je ogromno, saj gre za 20 let življenja. Je ogromno in hkrati premalo. Premalo glede na resnost dejanj, ki so bila storjena in ponovljena," je pred sodiščem povedala tožilka Laure Chabaud. Tožilec Jean-Francois Mayet pa je poudaril, da bi sojenje, ki je pretreslo francosko družbo, moralo temeljito spremeniti odnose med moškimi in ženskami.

Prav tako je pohvalil pogum Gisele Pelicot in se ji zahvalil, ker je dovolila, da so bila zaslišanja odprta za javnost in da se na njih pokaže nekatere od približno 20.000 fotografij in videoposnetkov, ki jih je Dominique Pelicot posnel brez njene vednosti.