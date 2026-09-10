Tujina
Za preprečevanje požarov uporabljajo koze
Nenavaden in zelo učinkovit način zaščite pred požari – v španski vasici Benarrabá so našli rešitev, ki je stara skoraj toliko kot samo pašništvo. Namesto težke mehanizacije za odstranjevanje suhega rastja uporabljajo koze. Te vsak dan pojedo travo, grmičevje in drugo gorljivo rastlinje, njihovo gibanje pa nadzorujejo kar prek mobilne aplikacije.
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