Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Za preprečevanje požarov uporabljajo koze

Benarrabá, 10. 09. 2026 20.48 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Koze

Nenavaden in zelo učinkovit način zaščite pred požari – v španski vasici Benarrabá so našli rešitev, ki je stara skoraj toliko kot samo pašništvo. Namesto težke mehanizacije za odstranjevanje suhega rastja uporabljajo koze. Te vsak dan pojedo travo, grmičevje in drugo gorljivo rastlinje, njihovo gibanje pa nadzorujejo kar prek mobilne aplikacije.

koze požari zaščita

V nesreči turističnega avtobusa v Švici več mrtvih in ranjenih

Milansko letališče začasno zaprto zaradi požara na letalu

Cekin.si Kmetija Pustotnik
Dominvrt.si Verjamete, da lahko z mlekom spodbudite rast paradižnika?
Dominvrt.si Rastline, ki z vrta pomagajo pregnati škodljivce
24ur.com V vročini in ob neurjih ne pozabite na zaščito živali
Dominvrt.si Ustvarite lastno mini farmo gob
Dominvrt.si To je najbolj uporabna gobica v gospodinjstvu
24ur.com Na Pohorju gobarji, v gozdu pa veliki zveri: ZGS opozarja na previdnost
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nosečnice ga pogosto spregledajo, a to zeleno živilo je vredno vključiti na jedilnik
Kako pomagati otroku pri učenju in koncentraciji?
Kako pomagati otroku pri učenju in koncentraciji?
4 stavki, ki lahko počasi načnejo še tako trden partnerski odnos
4 stavki, ki lahko počasi načnejo še tako trden partnerski odnos
Pri 71 letih razkrila, kaj ji pomenijo vnukinje
Pri 71 letih razkrila, kaj ji pomenijo vnukinje
zadovoljna
Portal
Po dolgem času je spet tako nasmejana
Zakaj hitre diete niso več v ospredju?
Zakaj hitre diete niso več v ospredju?
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, leve čaka kompliment
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, leve čaka kompliment
To je barvna kombinacija, ki bo zaznamovala jesen 2026
To je barvna kombinacija, ki bo zaznamovala jesen 2026
vizita
Portal
Tri pogosta živila, ki lahko resno ogrožajo zdravje vašega črevesja
Kako počasno dihanje skozi nos umirja naše možgane
Kako počasno dihanje skozi nos umirja naše možgane
Preventiva raka naj ima prednost pred diagnostiko
Preventiva raka naj ima prednost pred diagnostiko
Kdaj je čas, da zaradi prebavnih težav obiščete zdravnika?
Kdaj je čas, da zaradi prebavnih težav obiščete zdravnika?
cekin
Portal
Družinska drama zaradi hiše: Starši od njega pričakujejo, da stanovanje podari sestri, on razmišlja o prekinitvi stikov
Prihaja zaposlitveni val: ena panoga še posebej izstopa
Prihaja zaposlitveni val: ena panoga še posebej izstopa
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
moskisvet
Portal
Bila sta noro zaljubljena, poročila sta se ... njun zakon pa je trajal komaj 18 mesecev
Baba Vanga napovedala, kaj čaka svet leta 2027: napoved buri duhove
Baba Vanga napovedala, kaj čaka svet leta 2027: napoved buri duhove
40 let z isto žensko: njuna skrivnost ni denar, slava ali popoln zakon
40 let z isto žensko: njuna skrivnost ni denar, slava ali popoln zakon
Umetna inteligenca naj bi v 88 urah rešila 90 let star matematični problem
Umetna inteligenca naj bi v 88 urah rešila 90 let star matematični problem
dominvrt
Portal
Lepa, a nevarna za vrt: ta invazivna rastlina se širi z neverjetno hitrostjo
Pozabite na vsakodnevno pometanje: ta napaka povzroča, da so tla ves čas umazana
Pozabite na vsakodnevno pometanje: ta napaka povzroča, da so tla ves čas umazana
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Love Island Adria
Love Island Adria
Ful gas 2
Ful gas 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929