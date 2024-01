Za glasnega Putinovega kritika usoden 'voznik, ki ni upočasnil'

Rubinstein velja za enega od ustanoviteljev ruskega konceptualističnega gibanja, literarne "avantgarde", ki se je norčevala iz uradne doktrine socialističnega realizma v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja.

Pesnik je ustvaril lastno zvrst, med poezijo in gledališčem, s pisanjem kratkih stavkov na kartice in branjem "pesmi z listkov" na odru. Njegova služba knjižničarja in sovjetska birokracija sta navdihnili njegove predstave, ki združujejo absurdno komedijo in improvizacijo.

Po razpadu Sovjetske zveze je pridobil sloves in njegova dela so izdajala glavna založniška podjetja. Odkrito je bil sovražen do vladavine Vladimirja Putina, redno je protestiral proti represiji Kremlja in kršitvam človekovih pravic.

Potem ko je Putin sprožil ofenzivo v Ukrajini, je bil Rubinstein eden od znanih pisateljev, ki so podpisali javno pismo, v katerem so obsodili "kriminalno vojno" in "laži" Kremlja.