Za hude migrene kriva slabo pečena slanina

Diagnosticirali so mu nevrocisticerkozo, parazitsko bolezen, ki jo povzročajo omenjene ličinke. Ob tem je zanimivo, da moški ni potoval na območja z visokim tveganjem. Prav tako ni jedel surove ali hitre hrane, je pa priznal, da že vse življenje uživa slabo pečeno slanino. Izkazalo se je, da je treba tu iskati vzrok njegovih zdravstvenih težav.

Zdravnik je 52-letnega Američana, ki je tožil zaradi vse pogostejših in vedno močnejših migren, poslal na slikanje glave, to pa je razkrilo nenavaden vzrok težav. V njegovih možganih so bile namreč jasno vidne ličinke svinjske trakulje, piše CNN .

Strokovnjaki, ki so svoje izsledke objavili v reviji American Journal Of Case Reports, so namreč prepričani, da je okužba povezana z njegovimi prehranjevalnimi navadami.

Njegove migrene so se, potem ko je prejel ustrezna zdravila, izboljšale. Vseeno pa primer vzbuja skrb. Zelo redko se namreč zgodi, da se v ZDA pojavi okužena svinjina, poudarjajo avtorji raziskave. Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni pa je k temu pristavil, da sicer je redko, ni pa nemogoče. "Na primer, okužena oseba, ki si ne umiva rok, lahko po nesreči okuži hrano, ki jo pripravlja za druge," so navedli.