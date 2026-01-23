Za hudo železniško nesrečo v Španiji morda kriva razpoka na tirnici

Preiskava železniške nesreče v Španiji FOTO: Profimedia

Nekaj zadnjih vagonov vlaka zasebne družbe Iryo na poti v Madrid se je v nedeljo zvečer pri mestu Adamuz v Andaluziji iztirilo, vanje pa je nekaj sekund zatem trčil nasproti vozeči vlak španskih železnic Renfe na sosednjih tirih, pri katerem sta se zato iztirila prva dva vagona.

Odkrili zareze v tekalni plasti desnih koles

Španska komisija za preiskovanje železniških nesreč je ob pregledu vlaka družbe Iryo odkrila zareze v tekalni plasti desnih koles štirih vagonov. Zareze v kolesih in deformacije na progi kažejo, da je bila na tirnici razpoka, piše v predhodnem poročilu komisije. Ta še navaja, da so podobne zareze odkrili tudi na desnih kolesih treh drugih vlakov, ki so po progi peljali malo pred vlakom družbe Iryo, poročajo tuje tiskovne agencije. Vzorec proge so zato poslali v metalografski laboratorij, da bi ugotovili možne vzroke za razpoko na tirnici.

Drugih možnih vzrokov niso izključili

Preiskovalna komisija je sicer danes poudarila, da še ni izključila drugih hipotez o možnih vzrokih nesreče. Med njimi so v prejšnjih dneh omenjali okvaro na enem od vlakov. Je pa španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska že izključil sabotažo kot razlog za nesrečo. Dva dni zatem se je železniška nesreča s smrtnim izidom zgodila tudi blizu Barcelone. V njej je umrl en človek, najmanj 37 jih je bilo poškodovanih. Po njej je bil železniški promet v Kataloniji, ki ga dnevno uporablja povprečno 400.000 ljudi, prekinjen, danes pa so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa znova začeli voziti lokalni in regionalni vlaki.

V torek iztiril še en vlak