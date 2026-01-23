Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Za hudo železniško nesrečo v Španiji morda kriva razpoka na tirnici

Madrid, 23. 01. 2026 15.21 pred 23 dnevi 2 min branja 5

Avtor:
Ne.M. STA
Preiskava železniške nesreče v Španiji

Za nedeljsko železniško nesrečo na jugu Španije, v kateri je umrlo 45 ljudi, več kot 120 pa jih je bilo poškodovanih, je morda kriva razpoka na tirnici, v objavljenem predhodnem poročilu ugotavlja preiskovalna komisija. To sklepa iz zarez v tekalni plasti desnih koles štirih vagonov vlaka, ki so se iztirili, nato pa je vanje trčil drugi vlak.

Preiskava železniške nesreče v Španiji
Preiskava železniške nesreče v Španiji
FOTO: Profimedia

Nekaj zadnjih vagonov vlaka zasebne družbe Iryo na poti v Madrid se je v nedeljo zvečer pri mestu Adamuz v Andaluziji iztirilo, vanje pa je nekaj sekund zatem trčil nasproti vozeči vlak španskih železnic Renfe na sosednjih tirih, pri katerem sta se zato iztirila prva dva vagona.

Odkrili zareze v tekalni plasti desnih koles

Španska komisija za preiskovanje železniških nesreč je ob pregledu vlaka družbe Iryo odkrila zareze v tekalni plasti desnih koles štirih vagonov. Zareze v kolesih in deformacije na progi kažejo, da je bila na tirnici razpoka, piše v predhodnem poročilu komisije. Ta še navaja, da so podobne zareze odkrili tudi na desnih kolesih treh drugih vlakov, ki so po progi peljali malo pred vlakom družbe Iryo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vzorec proge so zato poslali v metalografski laboratorij, da bi ugotovili možne vzroke za razpoko na tirnici.

Preberi še Po trčenju vlakov sprožili preiskavo, razglasili tridnevno žalovanje

Drugih možnih vzrokov niso izključili

Preiskovalna komisija je sicer danes poudarila, da še ni izključila drugih hipotez o možnih vzrokih nesreče. Med njimi so v prejšnjih dneh omenjali okvaro na enem od vlakov. Je pa španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska že izključil sabotažo kot razlog za nesrečo.

Dva dni zatem se je železniška nesreča s smrtnim izidom zgodila tudi blizu Barcelone. V njej je umrl en človek, najmanj 37 jih je bilo poškodovanih. Po njej je bil železniški promet v Kataloniji, ki ga dnevno uporablja povprečno 400.000 ljudi, prekinjen, danes pa so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa znova začeli voziti lokalni in regionalni vlaki.

V torek iztiril še en vlak

V torek se je zaradi plazu iztiril še en vlak v železniškem omrežju na širšem območju Barcelone, a poškodovanih ni bilo. Dva dni zatem pa se je v regiji Murcia na jugovzhodu Španije potniški vlak zaletel v žerjav, pri čemer je bilo lažje poškodovanih več ljudi.

Niz železniških nesreč v le nekaj dneh je v Španiji sprožil razpravo o varnosti v železniškem prometu, pa tudi strah pred potovanji z vlakom, tamkajšnji mediji so poročali o odpovedi rezervacij in napol praznih vlakih.

Poglavja:
Na vrh Zareze Drugi vzroki Še ena nesreča
vlaka španija razpoka preiskava
  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Betuul
24. 01. 2026 17.57
Nekaj so zanemarili pri obhodu in pregledu proge! Nadzorniki proge ipd
Odgovori
0 0
Betuul
24. 01. 2026 17.56
Razpoke na tirnici morajo biti! Ker se peti tirnica razteza pozimi pa zoži! Zato so progovni delavci , ki v prevelik razor našraufajo “tesnilno kladico” ! Da se pa tozgodi je potreben reden zimski pregled in obhod tirov- proge
Odgovori
0 0
flojdi
24. 01. 2026 17.45
Morda. Naj bi.
Odgovori
0 0
bu?e24 1
24. 01. 2026 12.44
Ta razpoka je bila obljubljena pred 3000 leti
Odgovori
0 0
vlahov
23. 01. 2026 16.32
Mislim , da ni kriva razpoka
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
V mini črni obleki je navdušila vse
V mini črni obleki je navdušila vse
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Sandokan
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534