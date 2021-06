Za prenovo 'italijanskega Alcatraza' načrtujejo 70 milijonov evrov

Vse od rimskega cesarja Avgusta, ki je svojo hčer pregnal na sosednji otok Ventotene, do fašističnega režima, ki je sem deportiral tiste, za katere je menil, da so sovražniki države, so vladarji tekom zgodovine Santo Stefano uporabljali kot enega najmračnejših krajev, kamor so pošiljali osebe, za katere so menili, da so najslabši med najslabšimi.

Leta 1965 so zaprli tamkajšnji zapor, otok pa je postal zapuščen. Vse do zdaj, ko so mu z ambicioznim projektom prenove vdahnili novo življenje. Italija bo namreč za prenovo otoka porabila 70 milijonov evrov in ga spremenila v muzej na prostem ter turistično žarišče v duhu prvotnega ameriškega Alcatraza, poroča CNN.