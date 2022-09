Za izboljšano odkrivanje raka več vključevanja v presejalne programe

Po njenih besedah zaradi pandemije v EU ni bilo opravljenih okoli 100 milijonov testov v okviru presejalnih programov za odkrivanje raka. "S temi podatki želim sporočiti, da moramo ukrepati zdaj. Ker če ne bomo, bo rak do leta 2035 postal glavni vzrok smrti v EU. Treba je izvajati več presejalnih programov in bolje," je poudarila komisarka.

"Leta 2020 – v prvem letu pandemije covida-19 – je zaradi novega koronavirusa umrlo okoli 420.000 ljudi. V istem letu pa je približno trikrat toliko ljudi umrlo za rakom, 1,3 milijona ljudi. To niso samo številke, gre za osebne zgodbe, družine in prijatelje," je ob današnji predstavitvi priporočil izpostavila evropska komisarka za zdravje Stela Kiriakides .

Glavni cilj: povečati vključenost ljudi v presejalne programe za raka dojk, debelega črevesa in danke ter materničnega vratu

Evropska komisija je zato posodobila priporočila za izboljšanje presejalnih programov, ki se niso spremenila že skoraj 20 let. Glavni cilj je povečati vključenost ljudi v presejalne programe za raka dojk, debelega črevesa in danke ter materničnega vratu. Komisija želi doseči cilj iz evropskega načrta za boj proti raku, da bi bili tovrstni programi na voljo 90 odstotkom ljudi, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev.

Bruselj priporoča, da se ciljno skupino za presejalne programe za raka dojk razširi s starostne skupine od 50 do 69 let na vse ženske, stare od 45 do 74 let.

Priporočila za preprečevanje raka na materničnem vrati vključujejo testiranje na humani papiloma virus (HPV) za vse ženske, stare od 30 do 65, na vsakih pet let. Pri tem je treba upoštevati, ali so bile cepljene proti HPV.

Pri raku na debelem črevesu in danki pa komisija poziva k vzpostavitvi triažnega testiranja s fekalnim imunokemičnim testiranjem za ljudi od 50. do 74. leta starosti. Na podlagi tega bi se nato odločili za endoskopijo oziroma kolonoskopijo.

Predlog za organizirano odkrivanje dodatnih treh vrst raka

Komisija poleg tega svetuje, da se v smernice vključi tudi organizirano odkrivanje dodatnih treh vrst raka. Priporoča presejalno testiranje na raka pljuč za vse tiste, ki trenutno pogosto kadijo, in nekdanje kadilce, stare med 50 in 75 let.

Za raka prostate predlaga, da bi za moške do 70. leta starosti uvedli antigensko testiranje in na podlagi tega slikanje z magnetno resonanco. Na območjih z visoko stopnjo raka na želodcu in visoke smrtnosti zaradi tega pa bi zagotovili presejalne preglede za bakterijo helicobacter pylori in spremljanje predrakavih želodčnih razjed.

Za izvajanje priporočil, ki jih bodo zdaj potrjevale države članice, je na voljo okoli 100 milijonov evrov evropskih sredstev. Komisija pa bo predlagala še dodatna sredstva.