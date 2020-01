Za izbruh skrivnostne pljučnice na Kitajskem kriva nova vrsta koronavirusa

Za izbruh skrivnostne pljučnice naj bi bila po izsledkih preliminarnih raziskav kitajskih znanstvenikov kriva nova vrsta koronavirusa. "S pomočjo testov na okuženih vzorcih krvi in brisov grla je bilo v laboratoriju ugotovljenih 15 pozitivnih rezultatov nove vrste koronavirusa,"je za kitajsko tiskovno agencijo Xinhuapotrdil kitajski znanstvenik Šu Džiangvo.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je potrdila izsledke preliminarne raziskave. "Potrebne so tudi nadaljnje preiskave za določitev vira, načinov prenosa, obsega okužbe in izvedenih protiukrepov,"je dejal Gauden Galea, predstavnik WHO na Kitajskem.