Kaj se je zgodilo štiriletniku? Za izginotje osumljena oseba s posestva

Gus Lamont je bil nazadnje viden 27. septembra, ko se je igral pred svojim domom na odročni ovčji farmi blizu kraja Yunta, približno 300 kilometrov od Adelaide. Njegova babica ga je za približno pol ure pustila samega, ko pa je nato šla preverit, je ugotovila, da je izginil, poroča BBC. To je sprožilo eno največjih kopenskih in zračnih iskalnih akcij v zgodovini te zvezne države.

Iskalna akcija s podporo vodnih, konjeniških, zračnih in pasjih enot FOTO: Policija Južne Avstralije

V tednih po prijavi dečkovega izginotja je policija izvedla obsežne preiskave. Prečesala je približno 470 kvadratnih kilometrov območja (kar je približno dvakrat več kot površina Edinburgha) okoli njegovega doma, domačije na posestvu Oak Park. Konec oktobra je policija zmanjšala obseg iskalnih aktivnosti in imenovala 12-člansko posebno preiskovalno skupino, ki je nadaljevala preiskavo. Ta skupina je ponovno pregledala predhodne izjave družinskih članov in pri tem "ugotovila več neskladij in neujemanj" v časovnici okoli dečkovega izginotja.

Štiriletni August "Gus"Lamont FOTO: Policija Južne Avstralije

Osumljena oseba s posestva

"Zaradi teh neskladij in preiskave, povezane z njimi, je oseba, ki prebiva na posestvu Oak Park, umaknila sodelovanje s policijo in z nami ne sodeluje več," je povedal detektivski nadzornik Darren Fielke in poudaril, da Gusova starša nista osumljenca. Policija je januarja izvedla preiskavo posestva in zasegla več predmetov, med drugim vozilo, motorno kolo in nekatere elektronske naprave. Preiskovalci so sprva obravnavali tri možne scenarije – da je deček sam odšel, da je bil ugrabljen ali da je bil v njegovo izginotje in domnevno smrt vpleten nekdo, ki ga je Gus poznal.