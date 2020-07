Za izumrtje neandertalcev niso krive vremenske spremembe

Prav hitre klimatske spremembe ob prehodu iz srednjega v mlajši paleolitik so doslej veljale kot eden glavnih razlogov za izumrtje. Še pred dvema letoma so nemški znanstveniki preučevali kapnike iz Romunije in potrdili, da je v Romuniji pred 44.000 in 40.000 leti prišlo do obdobij hudega mraza in suše ter da to sovpada s časom izumrtja neandertalcev.

Omenjena mednarodna skupina znanstvenikov, med katerimi je tudi geolog Andrea Columbu z univerze v Bologni, pa zdaj v prispevku za revijo Nature Ecology & Evolution trdijo, da so na osnovi kapnikov dokazali, da so bile klimatske razmere pred 40.000 leti vsaj v delu južne Evrope stabilne. Gre za področje Apulije na jugu Italije, kjer so prav tako živeli neandertalci.