Za kabino na križarki odšteli 300 evrov na noč, nato pa spali zunaj

Ko je križarka Carnival Sunrise konec julija odplula proti Kajmanskim otokom in Jamajki, so zunanje temperature dosegale okoli 32 stopinj Celzija. A vroče ni bilo samo zunaj, številni gostje so se pritoževali, da ni nič boljše niti v njihovih kabinah. Mnogi so zato ponoči spali kar zunaj ob bazenu ali na balkonu. Izkazalo se je, da je razlog v okvari klimatskega sistema na ladji. Pred vrati službe za pomoč strankam so se vile dolge vrste ljudi, ki so jim obljubljali dobropis v višini polovičnega zneska vozovnice. A marsikdo ga še vedno ni dočakal.

Družbena omrežja so v preteklih dneh preplavile fotografije termometrov iz kabin, ki so kazali nad 30 stopinj Celzija in videoposnetki dolge vrste jeznih potnikov, ki čakajo, da se pritožijo oddelku za pomoč strankam. V kabinah, za katere so na križarjenju, ki bi moralo biti sanjsko, odšteli tudi po 270 evrov na noč po osebi, enostavno niso mogli spati.

Ena od potnic, ki ni želela biti imenovana, je za Insider povedala, da ji je bilo rečeno, naj pritožbo pošlje po elektronski pošti. "Na licu mesta mi niso mogli pomagati. V elektronskem odgovoru, ki sem ga prejela, je pisalo, da lahko pričakujem odgovor v roku 45 dni." Po dveh tednih je prejela odgovor podjetja Carnival Cruise Line z dobroimetjem za naslednje potovanje v višini približno polovice cene, ki jo je plačala za kabino. Sama je bila zadovoljna, a mnogi drugi niso imeli te sreče. Jaquillia Jones je bila na križarjenju z 12-letnim sinom in še 27 drugimi družinskimi člani. Njen račun je znašal več kot 2000 dolarjev (1800 evrov), a je prejela le dobropis v višini 160 dolarjev (164 evrov). Tudi ona je prejela odgovor podjetja, v katerem je pisalo, da so ji povrnili polovico cene vozovnice za križarjenje v obliki dobropisa. Čeprav so ji obljubili enako povračilo kot drugim potnikom, je Jonesova povedala, da od podjetja ni prejela nobenega odziva več. In ne samo to, ob prihodu na ladjo njena soba ni bila čista, kakovost hrane pa je od njenega zadnjega križarjenja močno upadla. Medtem ko bi ostale stvari še lahko spregledala, je zaplet s klimatsko napravo preprosto nesprejemljiv, pravi. Pretresena in zgrožena je nad načinom, kako podjetje obravnava pritožbe svojih strank. Po pritožbi na krovu ladje so ji rekli, naj pokliče telefonsko številko oddelka za pomoč strankam, ko je prišla domov in poklicala, pa so ji rekli, da ne morejo storiti ničesar več, ker je ladjo že zapustila. "Lani sem sama zamenjala klimatsko napravo in razumem, da se okvare dogajajo. Toda gre za način, kako se to podjetje vede do nas. Njihov odnos je žaljiv in neprimeren," je še dodala. Številni drugi potniki medtem še vedno čakajo na odziv podjetja. V komentarjih na družbenih omrežjih pišejo, da tudi več tednov po vrnitvi domov še niso prejeli povračil.

Neka ženska, ki je posnela del svojega štiriurnega čakanja v vrsti, je zapisala, da več kot dva tedna po vrnitvi domov ni prejela nobenega odgovora, je pa dobila njihovo elektronsko pošto, da jim dolguje deset dolarjev.

