Koliko stane kepica sladoleda? Vprašanje, ki je še pogostejše, odkar so cene čisto podivjale. In tako je tudi v Splitu, ki je sicer znan po visokih cenah. A kar je preveč, je preveč, se hudujejo domačini. Jasni so, da 3,5 evra ali pa celo pet evrov za le eno kepico sladoleda ni normalno.