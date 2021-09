Za kitajsko centralno banko vse kripto transakcije nezakonite

"Gospodarske aktivnosti, povezane z virtualnimi valutami, so nezakonite finančne aktivnosti," je prek spleta sporočila kitajska centralna banka. Dodali so, da bodo kršitelji skladno z zakonom deležni preiskave za kazensko odgovornost.

Vrednost kriptovalut, vključno z bitcoinom, je na svetovni ravni v zadnjem letu močno nihala, in sicer tudi zaradi kitajskih predpisov, ki skušajo preprečiti špekulacije in pranje denarja.

V centralni banki menijo, da so se v zadnjih letih "trgovanje ter špekulacije o bitcoinu in drugih virtualnih valutah močno razširili, kar moti gospodarski in finančni red, povečuje pranje denarja, nezakonito zbiranje sredstev, prevare, piramidne goljufije ter druge nezakonite in kriminalne dejavnosti".

Junija so kitajske oblasti sporočile, da so aretirale več kot 1000 oseb, ki so z zaslužkom iz kaznivih dejanj kupovale kriptovalute.

Številne kitajske province so sicer že v začetku leta prepovedale rudarjenje kriptovalut, vrednost bitcoina pa je maja doživela hud padec, potem ko je Peking opozoril vlagatelje pred špekulativnim trgovanjem s kriptovalutami.