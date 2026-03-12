Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Za kokakolo in kavo več kot sedem evrov: 'Sezona se še niti ni začela'

Cirkvenica, 12. 03. 2026 10.50 pred 45 minutami 2 min branja 50

Avtor:
M.P.
Cirkvenica račun (REDDIT)

Visoke cene na Hrvaškem so na spletu znova poskrbele za val ogorčenja in razburjenja. Uporabnik družbenega omrežja je namreč v kavarni v Crikvenici naročil kapučin in gazirano pijačo, nato pa šokiran obstal ob pogledu na račun, ki je znašal več kot sedem evrov. "Sezona se še niti ni začela," je ob tem nekdo opozoril v komentarjih.

"Crikvenica, center," je zapis začel uporabnik družbenega omrežja Reddit, na katerem je objavil sliko računa iz kavarne, ki ga je močno razburil. No, v resnici ga je razburila cena na njem.

Za kapučino in malo kokakolo je namreč odštel sedem evrov in 20 centov, pri čemer je gazirana pijača stala štiri, kava pa 3,20 evra. "Če bo šlo tako dalje, bo mala kokakola na koncu stala šest evrov," se je jezil ter dodal, da bo cena štiri evre za pijačo kmalu veljala za nizko.

Račun je sicer poplačal z desetevrskim bankovcem in komentarjem "v redu je", a ob tem je svojim spletnim bralcem zagotovil, da se v kavarno ne bo nikoli več vrnil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Objava je hitro zbrala več sto komentarjev, številni bralci so ob tem delili podobne izkušnje iz vse Hrvaške, kar kaže, da visoke cene niso omejene zgolj na obalo.

"Včeraj sem v Vinkovcih plačal za Tuborg 0,33 4,30 evra. Skoraj mi je postalo slabo," je zapisal eden od uporabnikov in dodal: "V Vinkovcih je sezona vse leto. Kako bi bilo šele, če bi imeli morje?" Spet drugi je opozoril, da kokakola v Splitu stane celo 4,50 evra, v Slanem pa je še eden zanjo plačal pet evrov.

Še eden od komentarjev je 7,20 evra pretvoril v nekdanjo valuto Hrvaške in tako izpostavil, da je za dve pijači v kavarni plačal 75 kun.

Razprava se je razširila tudi na marže gostinskih obratov, pri čemer je eden od uporabnikov izračunal, da je cena pijače v kavarni do štirikrat višja od nakupne cene v trgovini, s tem da gostinski obrat prejme tudi povračilo za embalažo.

Preberi še Valentinov šopek, ki je šokiral Hrvate: 'Se vam zdi to normalno?'

Kot ob tem piše Net.hr, je ta na videz nedolžna pritožba glede cen pijač v obliki spletne objave pravzaprav odraz širše gospodarske slike. Razprava kaže, da so državljani vse bolj sumničavi do t. i. "pohlepne inflacije", kjer cene naraščajo bolj, kot to upravičujejo dejanski stroški.

A po drugi strani se gostinci soočajo tudi s kroničnim pomanjkanjem delovne sile in naraščajočimi plačami, optimistične napovedi rekordne turistične sezone pa jih pogosto spodbujajo k "testiranju" trga z višjimi cenami že v predsezoni. Cena kokakole tako postaja neuradni indeks, ki kaže, da Hrvaška vstopa v cenovni razred najdražjih mediteranskih destinacij, kar vzbuja zaskrbljenost tako pri lokalnem prebivalstvu kot tudi pri turistih.

hrvaška cene pijača kavarna cirkvenica

Hrvaški predsednik: Evropa je trop mačk, von der Leyenova nima avtoritete

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stajerc22
12. 03. 2026 12.12
Pivo v Umagu vceraj 4,80€
Odgovori
0 0
Pajo_36
12. 03. 2026 12.12
Ja, zato, ker lahko. sicer lanskoletni podatki kažejo, da imajo malo padca, medtem ko mi smo na dobrih 6% plusa, oni samo na 2,3%. Po poročilih hrvaških medijev, naj bi se malo dvignilo povpraševanje zaradi vojne na BV...ampak tole je seveda ratalo ultra predrago vse, ampak zgleda bo šlo, ker multinacionalke hotelske pa gradijo še zmeraj....Cene v trgovinah napram celinski hrvaški, so pa na obalah dražje za okoli 38%, je izračunal lansko leto statistični urad RH.
Odgovori
0 0
St. Gallen
12. 03. 2026 12.11
Svico obisce podobno stevilo turistov, lani cirka 20 mio. S tem, da Svica nima morja....Vabljeni v Svico
Odgovori
+1
1 0
matjan22
12. 03. 2026 12.10
Kaj pa jamrate zakaj pa hodite na Hrvaško mene ne bodo videli tam že 15 let ne hodim ker je bolj ugodno iti dle kot pa na Hrvaško
Odgovori
0 0
medŠihtom
12. 03. 2026 12.08
pričakovanje hrvatarjev je da vas letos privijejo za dodatnih 20% napram lanski sezoni. naslednje leto pa spet svežih 20%.
Odgovori
+0
1 1
Gostilnaiscekuharja
12. 03. 2026 12.11
in kje je tezava?sem se vrnil predkratkim iz dopusta...1 teden ZDA in 1 teden dominikanska...vse skupaj za 4 skoraj 15k€...za ta denar grem na HR vsaj na 5 ali 6 dopustov...in pol da je HR draga
Odgovori
+1
1 0
geemale
12. 03. 2026 12.08
Sem v Španiji.... café leche 1.4€, pivo 2€, res pa je njihova caña sam mal več kot 2 dcl
Odgovori
+1
1 0
Wild west
12. 03. 2026 12.07
Nimam tezev z tem, pivo prinesem iz slovenije, in se veliko drugega, malo hladilno torbo za na plazo, zvečer pa rostiljčka pa pivicko na terasi 👍👌🤠💪🤠
Odgovori
+3
3 0
peT99
12. 03. 2026 12.07
Te imam najraje 🤣Če je predrago ostanite doma. Velja za vse... čakam, da se insta dopustniki začnejo oglašati 😂 Šli bi, cene pa na končni destinaciji "absurdno" drage 😂 Dopust/zlet je zadeva, kjer se z denarjem ne obremenjuješ - sicer izgubi namen.
Odgovori
+1
1 0
r h
12. 03. 2026 12.07
Vda leta hodimo na HR in se izogibamo takšnim praksam. Gremo na kakšno pijačo in kavo, to pa je tudi vse. Ostalo imamo zraven in to koristimo. Je pa res da bi Hrdeki radi v 3 mesecih zaslužili za celo leto.
Odgovori
+4
4 0
Divji petelin
12. 03. 2026 12.06
Ne pišite neumnosti od ljudi. A so ti bili še kje drugje kot na Hrvaški. Cene so kot so, naročiš , plačaš in greš; se vrneš ali pa ne to je osebna odločitev. Samo butci to nosijo naprej in objavljajo. Leta 2025 sem bil v S. Arabiji, Riad in plačal za kepico sladoled 12€ (skupaj z kornetom, prelivom…) in to je to…
Odgovori
+0
1 1
Gostilnaiscekuharja
12. 03. 2026 12.07
ocitno nekateri niso bili dlje od dvorisca
Odgovori
+0
1 1
Gostilnaiscekuharja
12. 03. 2026 12.04
se prepoceni je...ste bili kdaj na dopustu kje drugje?
Odgovori
+1
3 2
Gostilnaiscekuharja
12. 03. 2026 12.06
imajo eno najlepsih obal na svetu
Odgovori
+2
3 1
HomoErectus
12. 03. 2026 12.04
A kdo od vas sploh kaj razmisli preden objavi članek? 7€? Katastrofa.
Odgovori
+1
3 2
devlon
12. 03. 2026 12.04
turizem je biznis. Če smo si včasih lahko ogledali vse slovenske lepote brezplačno, brezplačno parkirali v Boh.jezeru, spili kaj bo bolj normalni ceni, je teh časov konec. Danes se turiste lupi na vsakem koraku, tudi v Sloveniji. Tudi zato, ker volite take, ki dopuščajo brezmejno kopičenje nepremičnin, ki se nato ponujajo tujcem. Brez omejitev. Brez davka na premoženje.
Odgovori
+1
3 2
gongash
12. 03. 2026 12.04
Joj kdo pije ta drek. Pa imaš miljon bolj zanimivih destinacij. To je samo za une k nevejo kam bi se dali.
Odgovori
+2
3 1
sebring66
12. 03. 2026 12.04
Bravo, članek vreden objave, moj dan je neverjetno bol informiran kot je bil prej, Hvala 24UR!!!!!!!!!!!
Odgovori
-1
1 2
Red October
12. 03. 2026 12.03
Kdaj boste razumeli, da se na hrvaškem ozemlju samo poščije in gre naprej na dopust?
Odgovori
+0
1 1
RightOn
12. 03. 2026 12.03
Recept za “švigalico” si je naročil?
Odgovori
-1
0 1
RSBTT8
12. 03. 2026 12.02
Prava komedija. Vsako leto isto. Ljudje še kar ne znajo brati cenika oziroma vprašati.
Odgovori
-2
0 2
NeXadileC
12. 03. 2026 12.02
Za ta denar menu v McDonaldsu...
Odgovori
+1
2 1
Samo.Jst
12. 03. 2026 12.01
Mal smo se razvadili. Spet bodo aktualne hladilne torbe in pikniki na plaži. To je bil nekoč standard, danes pa jok in stok. Korak nazaj je težak.
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
Portal
Drama v porodnišnici: Starša sama pomagala na svet otroku s popkovino okoli vratu
Priljubljeni 35-letni igralec je prvič postal očka
Priljubljeni 35-letni igralec je prvič postal očka
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Osbourne hčerko poimenoval po legendarnem očetu
Osbourne hčerko poimenoval po legendarnem očetu
zadovoljna
Portal
Kdo je lepa igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Spoznajte našega najboljšega smučarskega skakalca
Spoznajte našega najboljšega smučarskega skakalca
vizita
Portal
Pomladni 'detoks' brez stradanja: jedi, ki pomagajo telesu in nas nasitijo
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Znate govoriti samo še v dvojini? Morda ste odvisni od odnosa
Znate govoriti samo še v dvojini? Morda ste odvisni od odnosa
cekin
Portal
Račun za pijačo iz Crikvenice: tokrat se pritožujejo Hrvati. Kaj bodo rekli tuji turisti?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Prihranki 2026: globalni trendi, ki določajo finančno prihodnost gospodinjstev
Prihranki 2026: globalni trendi, ki določajo finančno prihodnost gospodinjstev
moskisvet
Portal
To je želja mladega nogometaša, ki trenira pri NK Radomlje
Danes svoj 30 rojstni dan praznuje slovenski športni junak
Danes svoj 30 rojstni dan praznuje slovenski športni junak
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
dominvrt
Portal
Ali lahko psi jedo testenine?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Berivka: solata, ki jo sadimo zgodaj spomladi
Berivka: solata, ki jo sadimo zgodaj spomladi
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
okusno
Portal
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
voyo
Portal
Pretekla življenja
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
Nikjer posebej
Nikjer posebej
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564