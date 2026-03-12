Za kokakolo in kavo več kot sedem evrov: 'Sezona se še niti ni začela'

"Crikvenica, center," je zapis začel uporabnik družbenega omrežja Reddit, na katerem je objavil sliko računa iz kavarne, ki ga je močno razburil. No, v resnici ga je razburila cena na njem. Za kapučino in malo kokakolo je namreč odštel sedem evrov in 20 centov, pri čemer je gazirana pijača stala štiri, kava pa 3,20 evra. "Če bo šlo tako dalje, bo mala kokakola na koncu stala šest evrov," se je jezil ter dodal, da bo cena štiri evre za pijačo kmalu veljala za nizko. Račun je sicer poplačal z desetevrskim bankovcem in komentarjem "v redu je", a ob tem je svojim spletnim bralcem zagotovil, da se v kavarno ne bo nikoli več vrnil.

Objava je hitro zbrala več sto komentarjev, številni bralci so ob tem delili podobne izkušnje iz vse Hrvaške, kar kaže, da visoke cene niso omejene zgolj na obalo. "Včeraj sem v Vinkovcih plačal za Tuborg 0,33 4,30 evra. Skoraj mi je postalo slabo," je zapisal eden od uporabnikov in dodal: "V Vinkovcih je sezona vse leto. Kako bi bilo šele, če bi imeli morje?" Spet drugi je opozoril, da kokakola v Splitu stane celo 4,50 evra, v Slanem pa je še eden zanjo plačal pet evrov. Še eden od komentarjev je 7,20 evra pretvoril v nekdanjo valuto Hrvaške in tako izpostavil, da je za dve pijači v kavarni plačal 75 kun. Razprava se je razširila tudi na marže gostinskih obratov, pri čemer je eden od uporabnikov izračunal, da je cena pijače v kavarni do štirikrat višja od nakupne cene v trgovini, s tem da gostinski obrat prejme tudi povračilo za embalažo.