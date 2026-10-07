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Za krajši pomfri niso krivi kuharji, ampak suha njiva

Berlin, 07. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Nuša Dekleva
Pomfri

Ste si kdaj mislili, da lahko dolžina pomfrija postane problematična? V Nemčiji so ljubitelji te priljubljene pregrehe zadnje čase vse pogosteje razočarani. Namesto dolgih, hrustljavih krompirčkov v porcijah pristajajo vedno krajše palčke, zaradi katerih ob pomakanju v omako vanjo hitro zaidejo še prsti. Kaj se je torej zgodilo s krompirjem in zakaj bi lahko krajši pomfri pomenil tudi višje cene?

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