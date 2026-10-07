Za krajši pomfri niso krivi kuharji, ampak suha njiva

Ste si kdaj mislili, da lahko dolžina pomfrija postane problematična? V Nemčiji so ljubitelji te priljubljene pregrehe zadnje čase vse pogosteje razočarani. Namesto dolgih, hrustljavih krompirčkov v porcijah pristajajo vedno krajše palčke, zaradi katerih ob pomakanju v omako vanjo hitro zaidejo še prsti. Kaj se je torej zgodilo s krompirjem in zakaj bi lahko krajši pomfri pomenil tudi višje cene?