Za kraljičina kosmatinca bo skrbel princ Andrew

Kraljico Elizabeto II. je skozi življenje pospremilo več kot 30 valižanskih ovčarjev. A tri, Candy, Muicka in Sandy, ki jih je kraljica leta 2021 prejela v dar od svojega sina Andrewa in njegovih otrok, je pustila za seboj.

Corgija Muick, ki je poimenovan po jezeru na posestvu Balmoral, in Sandy bosta prešla v oskrbo vojvoda in vojvodinje Yorške, princa Andrewa in njegove bivše žene Sarah. "Corgija se bosta vrnila na Royal Lodge k vojvodu in vojvodinji. Ona je bila namreč tista, ki je psičke našla, kraljici pa jih je nato podaril Andrew," je za BBC povedal vir blizu vojvode Yorškega. Kdo bo skrbel za Candy, še ni znano.