Za kratek čas pridržali Fikreta Abdića

Abdića, ki je znan pod vzdevkom Babo, so v torek zvečer v Veliki Kladuši pridržali pripadniki agencije za preiskave in zaščito (Sipa) na podlagi rdeče Interpolove tiralice, ki jo je objavila Hrvaška.

Abdičeva hčerka, Elvira Abdić-Jelenović je danes zanikala, da bi Abdića aretirali. Kot je dejala, se njen oče ni želel odzvati na zaslišanje brez odvetnika.

Abdić je danes na svojem delovnem mestu v Veliki Kladuši na svojem Facebooku objavila Laburistična stranka BiH, ki jo je ustanovil Abdić. Izpostavili so, da je Sipa prišla po Abdića na njegov 82. rojstni dan.

Abdić je kot nekdanji direktor podjetja Agrokomerc nekoč veljal za enega najmočnejših ljudi v BiH.

O hrvaški zahtevi za izročitev bo odločalo sodišče BiH. Abdić ima tudi hrvaško državljanstvo.

Hrvaška je mednarodno tiralico za Abdićem objavila decembra 2019, ko je hrvaško vrhovno sodišče na zahtevo državnega tožilstva ukinilo sodbo reškega sodišča, ki je Abdića leta 2015 oprostilo obtožb kaznivega dejanja zlorabe položaja. Za tovrstna kazniva dejanja hrvaška zakonodaja predvideva kazen do desetih letih zapora.

Abdića in njegovega sina Ervina Abdića na Hrvaškem bremenijo finančnih malverzacij. Šlo naj bi za fiktivno posojilo nekdanjih 160.000 nemških mark (80.000 evrov) Agrokomercu leta 2001. Ker naj denar ne bi bil vrnjen, je Abdić prevzel nepremičnino podjetja, vilo v Voloskem pri Opatiji, ki je ocenjena na 1,9 milijona kun (253.000 evrov), navaja hrvaško tožilstvo. Abdića bremenijo tudi zaradi nezakonitega pooblastila svojemu sinu za posojila za zastavne pravice na več nepremičninah na Reki leta 2005.

Abdić je bil leta 2005 na Hrvaškem pravnomočno obsojen na 15 let zapora zaradi vojnih zločinov med vojno v BiH na območju Bihaća, ko je bil vodja samooklicane avtonomne pokrajine Zahodna Bosna. Potem, ko je prestal dve tretjini kazni, v katero so šteli tudi čas, ki ga je prestal v priporu, so ga leta 2012 izpustili na pogojno prostost. Sledila je obtožnica za gospodarski kriminal na Hrvaškem.

Medtem se je Abdić znova politično angažiral in lani že drugič zapored zmagal na volitvah za župana Velike Kladuše, kjer je zelo priljubljen, zlasti med Bošnjaki.