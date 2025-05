Za krmilom nasedle ladje Ukrajinec, ki je med plovbo zaspal

Uspešna odstranitev ladje bi sicer lahko trajala kar teden dni. Danes zjutraj so na obali in morskem dnu opravili geotehnične meritve, saj se je v četrtek v bližini ladje sprožil zemeljski plaz, tamkajšnje prebivalce pa so evakuirali.

Nato sledi raztovarjanje ladje, šele potem jo bodo lahko izvlekli. Na poti sta že dve ladji, ki bosta pomagali z raztovarjanjem.