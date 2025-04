Za krvavi pohod na Floridi osumljen 20-letni sin namestnice šerifa

Študent FSU Reid Seybold je za CNN povedal, da so osumljenca vrgli iz lokalnega političnega kluba, ker da so njegovi komentarji presegali konservativnost. "Nenehno je mnogim povzročal nelagodje do te mere, da so nekateri prenehali prihajati. Takrat smo pri Phoenixu dosegli prelomno točko in smo ga prosili, naj odide," je povedal Seybold.

To je sicer že šesti množični strelski napad na Floridi letos, poročajo ameriški mediji.