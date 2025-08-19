Za las sta se izognila smrti: med snemanjem v njuno mizo priletel terenec

Nina Santiago in Patrick Blacwood na posnetku sedita za bogato obloženo mizo – pred njiju so natakarji ravno prinesli več krožnikov z različnimi dobrotami. Par je za svojo kulinarično serijo na Youtubeu ravno snemal, kako sinhrono preizkušata mini burgerje. A sekunde za tem, ko naredita prvi grižljaj, z leve strani kadra vanju prileti na tisoče razbitih koščkov stekla. Nato iz kadra izgine miza, po zraku zletijo krožniki in hrana. Patrick in Nina pa – s še vedno polnimi usti – odskočita s kavča. Osebje za njima je incident pospremilo z odprtimi usti.

Posnetek je nastal v restavraciji Cuvee Culinary Creations v Houstonu v ameriški zvezni državi Teksas, ko je v restavracijo trčilo terensko vozilo. Trčenje je bilo tako silovito, da se je okno razletelo na tisoče koščkov, miza pa je skoraj poletela v zrak.

"Jutrišnji dan nam ni obljubljen," je vplivnica zapisala ob posnetku, ki ga je delila na svojem profilu. "SUV je zletel skozi okno, medtem ko sva jedla. Izkušnja bližnje smrti," je še dodala.

Pod objavo se je vsulo komentarjev sledilcev, ki so izrazili zaskrbljenost zaradi posnetka in olajšanje, da sta izkušnjo preživela brez hujših posledic.

Vplivnica je po dogodku svojim sledilcem sporočila, da je hvaležna, da je še živa. "Spusti, odpusti, živi v sedanjosti in ceni tiste okoli sebe. To bi lahko bil najin zadnji obrok," je še zapisala v objavi ob fotografiji iz bolnišnice.