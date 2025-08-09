Za las ušel tragediji: s kombijem obtičal na tirih, vanj trčil vlak

Nesreča se je zgodila v sredo v majhni poljski vasi Wola Filipowska. Poljska policija je objavila posnetek, ki prikazuje trenutek, ko je voznik kombija pripeljal na železniški prehod, in to ravno v času, ko so se spuščale zapornice.

Posledično je ostal ujet na prehodu in se skušal rešiti iz nastale situacije. Kmalu zatem je na prehod pripeljal vlak in trčil v zadnji del vozila ter ga popolnoma uničil.

Po navedbah poljske policije je voznik kombija nesrečo preživel brez poškodb, prav tako ni bil nihče poškodovan na vlaku.