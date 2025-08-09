Za las ušel tragediji: s kombijem obtičal na tirih, vanj trčil vlak

Nesreča se je zgodila v sredo v majhni poljski vasi Wola Filipowska. Poljska policija je objavila posnetek, ki prikazuje trenutek, ko je voznik kombija pripeljal na železniški prehod, in to ravno v času, ko so se spuščale zapornice.
Posledično je ostal ujet na prehodu in se skušal rešiti iz nastale situacije. Kmalu zatem je na prehod pripeljal vlak in trčil v zadnji del vozila ter ga popolnoma uničil.
Po navedbah poljske policije je voznik kombija nesrečo preživel brez poškodb, prav tako ni bil nihče poškodovan na vlaku.
"Preiskava primera poteka pod nadzorom tožilstva," so sporočili poljski policisti. Ob tem so opomnili voznike, naj pred železniškimi prehodi vedno ustavijo. "Če se zapornice že spuščajo in svetlobni znaki naznanjajo prihod vlaka, je treba počakati," poudarjajo. Neupoštevanje pravil lahko namreč vodi v tragično nesrečo. "Vlak se lahko pojavi vsak hip in ni prostora za tveganje," so še zapisali.
