Za las ušla tragediji: snežni plaz jo je nosil po strmem pobočju

Na videz popoln dan za turno smučanje se je v le nekaj sekundah spremenil v boj za preživetje. Pod nogami smučarke se je namreč v trenutku začel lomiti in vdirati sneg, nato pa jo je odneslo po pobočju.

"Danes sem sprožila plaz," je španska smučarka Ares Masip zapisala ob posnetku dramatičnega trenutka, ko je njo in njenega psa Cima v četrtek na višini približno 2400 metrov zajel snežni plaz na gori Pic de l'Hortell v Andori.

Njen pes Cim je bil sprva zunaj območja, kjer se je sprožil plaz, a se je hitro pognal za svojo lastnico. Smučarka ga je obupano poskušala odgnati pred nevarnostjo, a ji je zvesti pes sledil, nato je oba z veliko hitrostjo odneslo navzdol. Incident se je k sreči končal brez tragičnih posledic.

Video pa je smučarka delila zato, da opozori na nevarnosti, ki vedno prežijo na gorah in ki se jim ne morejo izogniti niti najbolj izkušeni smučarji in pohodniki. "To je meni zelo znan kraj. Letos sem se tu spustila že sedem- ali osemkrat. In v zadnjih petih dneh je bilo danes tretjič," je zapisala v objavi.