Tujina

Za las ušla tragediji: snežni plaz jo je nosil po strmem pobočju

Andorra la Vella, 12. 01. 2026 19.08 pred 36 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.H.
Smučarko in njenega psa odnesel snežni plaz

"Ničelno tveganje preprosto ne obstaja," je zapisala španska smučarka, ki je objavila trenutek, ko se je pod njenimi nogami sprožil plaz. Ta jo je nekaj časa nosil po strmem pobočju, medtem ko ji je njen pes sledil in jo skušal rešiti. K sreči sta jo oba odnesla brez posledic. Precej sreče je imela tudi skupina smučarjev v Koloradu, ki jo je prav tako odnesel snežni plaz, pri čemer se je poškodoval le en smučar.

Na videz popoln dan za turno smučanje se je v le nekaj sekundah spremenil v boj za preživetje. Pod nogami smučarke se je namreč v trenutku začel lomiti in vdirati sneg, nato pa jo je odneslo po pobočju.

"Danes sem sprožila plaz," je španska smučarka Ares Masip zapisala ob posnetku dramatičnega trenutka, ko je njo in njenega psa Cima v četrtek na višini približno 2400 metrov zajel snežni plaz na gori Pic de l'Hortell v Andori. 

Njen pes Cim je bil sprva zunaj območja, kjer se je sprožil plaz, a se je hitro pognal za svojo lastnico. Smučarka ga je obupano poskušala odgnati pred nevarnostjo, a ji je zvesti pes sledil, nato je oba z veliko hitrostjo odneslo navzdol. Incident se je k sreči končal brez tragičnih posledic.

Video pa je smučarka delila zato, da opozori na nevarnosti, ki vedno prežijo na gorah in ki se jim ne morejo izogniti niti najbolj izkušeni smučarji in pohodniki. "To je meni zelo znan kraj. Letos sem se tu spustila že sedem- ali osemkrat. In v zadnjih petih dneh je bilo danes tretjič," je zapisala v objavi. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot pravi, je zaradi več dejavnikov mislila, da je odhod v gore varen. Dodaten, a lažen občutek varnosti, so ji vlile tudi sveže sledi drugih smučarjev, pa tudi uradni bilten, ki je predvideval nizko stopnjo tveganja.

"Ne gre za to, da so razmere bile varne, pač pa da so bile videti varne. Vendar se je dobro spomniti, da ničelno tveganje preprosto ne obstaja," je poudarila in dodala, da jo je dogodek prestrašil in je dobra lekcija za njo osebno. "Če to komu pomaga, da se ne sprosti na 'zanesljivem' kraju, bo dobro," je zaključila. 

Smučarje ujel plaz v Koloradu

Sveže zapadel sneg in toplejše temperature vabijo številne smučarje tudi v visokogorje v ameriški zvezni državi Kolorado. A razmere so idealne tudi za proženje snežnih plazov. 

Skupino smučarjev je v soboto v bližini jezera Haiyaha v narodnem parku Rocky Mountain zajel in odnesel plaz. Enega od smučarjev je plaz na kratko zasul, ko se je oprijel drevesa, pa si je izpahnil ramo. To je bila tudi edina poškodba, čeprav bi se lahko stvar precej bolj tragično končala.

snežni plaz smučar andora kolorado

