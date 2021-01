Za ljudi, ki so v Petrinji izgubili vse, kuhajo najboljši hrvaški chefi

Silovit potres v Petrinji je v ljudeh prebudil najboljše, ugotavljajo naši južni sosedi. Ne le Hrvati, tudi Slovenci in drugi Evropejci so pozabili na svoje tegobe in ponudili roko v stiski. Za tisoče ljudi, ki so izgubili vse svoje imetje, v Petrinji brezplačno kuhajo najboljši hrvaški chefi. Pretresljiva zgodba družine z majhnim otrokom, ki je ostala brez strehe nad glavo, pa je ganila tudi brata legendarnega košarkarja Dražena Petrovića. Aleksandar pospešeno pomaga postavljati mobilne hiške.

icon-expand