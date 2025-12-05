Svetli način
Tujina

Za masten zaslužek kradejo odpadno jedilno olje

Berlin , 05. 12. 2025 07.22 | Posodobljeno pred eno minuto

V Nemčiji so vse bolj dejavni tatovi odpadnega jedilnega olja. Kradejo ga iz restavracij, verig s hitro prehrano in zbiralnikov. Zakaj že? Zaradi mastnega zaslužka, saj je odpadno jedilno olje praktično tekoče zlato, zelo zaželena surovina, ki se predela v biodizel. Tona te procesirane odpadne maščobe je na trgu vredna okoli 900 evrov, zato je organizirani kriminal v zaskrbljujočem porastu. V nemški industriji ravnanja z odpadki so obupani, ker so zaradi tatov ob posel. Kako nameravajo ukrepati in ustaviti zločince, ki z dragoceno odpadno surovino bežijo iz Nemčije in jo za dober denar prodajajo tujcem?

nemčija kraja jedilno olje
