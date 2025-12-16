Naslovnica
Tujina

'Za mater Rusijo' in 30.000 dolarjev: srbski plačanci in prostovoljci v Ukrajini

16. 12. 2025

Avtor:
M.V.
Srbi v Ukrajini

Britanski Telegraph piše, da je "na stotine srbskih borcev", vključno z veterani vojn v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, odpotovalo v Ukrajino, da bi se borili ob boku ruskih vojakov. Njihova motivacija je tako finančna kot ideološka. Poleg zajetne plače pričakujejo, da jim bo "mati Rusija" pomagala povrniti izgubljena ozemlja, kot je Kosovo.

Z uporabo družbenih medijev novačijo mlade Srbe, da se pridružijo vojni, nekaterim pa ponujajo vnaprejšnja plačila v višini približno 29.000 dolarjev (24.660 evrov) in mesečne plače v višini približno 3.200 dolarjev (2.722 evrov).

Zahodni in regionalni uradniki se bojijo, da bi lahko ti borci, ko se bodo vrnili na Balkan, skoraj 30 let po koncu vojn, podžgali novo paravojaško nasilje, piše The Telegraph.

Eden takšnih borcev je Dario Ristić, srbski nacionalist, ranjen v Ukrajini med služenjem v ruski enoti, znani kot Medvedi iz Perma. Ristić, znan po vzdevku "Hitri", je izvajal ostrostrelske napade in napade z droni v mestih, vključno z Avdejevko, kasneje pa se je vrnil v Bosno, kjer so ga aretirali zaradi pridružitve tuji paravojaški sili in mu odredili hišni pripor.

FOTO: Twitter

Po poročanju britanskega časopisa se je Ristić v videoposnetku, posnetem v Ukrajini, na Telegramu pojavil skupaj z drugim srbskim borcem, ki je dejal: "Ko bomo tukaj končali s temi Natovimi fašisti, se bomo vrnili, da bi si povrnili svoje svetinje in tisto, kar je naše. Slava Bogu, slava materi Rusiji za zmago!"

Kljub pravnim omejitvam Ristić ostaja vpliven na spletu, saj ima več kot 10.000 sledilcev. Analitiki opozarjajo, da lahko že majhno število takšnih militantov destabilizira krhke povojne družbe. "Za ogrožanje ravnovesja miru ni potrebno veliko oboroženih posameznikov," je za Telegraph dejal bosanski analitik Srećko Latal. "Njihovo število je majhno, vendar v svoje vrste vabijo nezadovoljno srbsko mladino, ki je lahko ranljiva za nacionalistična sporočila. Tako kot pri organizaciji IRA na Severnem Irskem, tudi tukaj ni potrebno veliko oboroženih posameznikov, da bi ogrozili ravnovesje miru," je dodal.

Eden od Srbov v ruskih vrstah je tudi Davor Savičić s klicnim znakom "Vuk", ki je veteran balkanskih vojn. V devetdesetih letih se je boril v Arkanovi paravojaški enoti Tigri, kasneje pa se je pridružil ruskim silam na Krimu in v Siriji ter bil del razpuščene skupine Wagner. Bil naj bi tudi polkovnik v ruski obveščevalni službi GRU.

Časnik izpostavlja tudi vlogo veteranskih borcev, povezanih z ruskimi obveščevalnimi mrežami, in uporabo fiktivnih podjetij za pomoč rekrutom. Preiskovalni novinar Nino Bilajac je povedal, da so mu ponudili približno 29.000 dolarjev (24.660 evrov) vnaprej in skoraj 3.200 dolarjev (2.722 evrov) na mesec, da bi se pridružil ruskim silam.

V povezavi z novačenjem prostovoljcev časnik omenja tudi odstavljenega predsednika Republike Srbske Milorada Dodika. Ob tem lokalni analitiki izražajo zaskrbljenost, da bi ozemlje Republike Srbske lahko uporabljali za usposabljanje borcev za ruske operacije v tujini, a tudi na ozemlju BiH.

Rusija naj bi prostovoljce novačila tudi v Iranu, kjer obljubljajo nekoliko nižje plače, in sicer 17.000 evrov za vpis v vojsko ter 1.700 evrov mesečno.

rusija srbija ukrajina prostovoljci

