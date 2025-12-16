'Za mater Rusijo' in 30.000 dolarjev: srbski plačanci in prostovoljci v Ukrajini

Z uporabo družbenih medijev novačijo mlade Srbe, da se pridružijo vojni, nekaterim pa ponujajo vnaprejšnja plačila v višini približno 29.000 dolarjev (24.660 evrov) in mesečne plače v višini približno 3.200 dolarjev (2.722 evrov). Zahodni in regionalni uradniki se bojijo, da bi lahko ti borci, ko se bodo vrnili na Balkan, skoraj 30 let po koncu vojn, podžgali novo paravojaško nasilje, piše The Telegraph. Eden takšnih borcev je Dario Ristić, srbski nacionalist, ranjen v Ukrajini med služenjem v ruski enoti, znani kot Medvedi iz Perma. Ristić, znan po vzdevku "Hitri", je izvajal ostrostrelske napade in napade z droni v mestih, vključno z Avdejevko, kasneje pa se je vrnil v Bosno, kjer so ga aretirali zaradi pridružitve tuji paravojaški sili in mu odredili hišni pripor.

Srbski prostovoljci v Ukrajini FOTO: Twitter

Po poročanju britanskega časopisa se je Ristić v videoposnetku, posnetem v Ukrajini, na Telegramu pojavil skupaj z drugim srbskim borcem, ki je dejal: "Ko bomo tukaj končali s temi Natovimi fašisti, se bomo vrnili, da bi si povrnili svoje svetinje in tisto, kar je naše. Slava Bogu, slava materi Rusiji za zmago!" Kljub pravnim omejitvam Ristić ostaja vpliven na spletu, saj ima več kot 10.000 sledilcev. Analitiki opozarjajo, da lahko že majhno število takšnih militantov destabilizira krhke povojne družbe. "Za ogrožanje ravnovesja miru ni potrebno veliko oboroženih posameznikov," je za Telegraph dejal bosanski analitik Srećko Latal. "Njihovo število je majhno, vendar v svoje vrste vabijo nezadovoljno srbsko mladino, ki je lahko ranljiva za nacionalistična sporočila. Tako kot pri organizaciji IRA na Severnem Irskem, tudi tukaj ni potrebno veliko oboroženih posameznikov, da bi ogrozili ravnovesje miru," je dodal.