Za morilca Charlieja Kirka bo tožilec zahteval smrtno kazen

Gray je naznanil sedem točk obtožnice, ki poleg umora med drugim vključuje še umor v prisotnosti otrok in oviranje preiskave, ker naj bi Robinson svojemu sostanovalcu naročil, naj izbriše določena sporočila in ne sodeluje s policijo.

Tožilec je oznanil, da bo zahteval smrtno kazen, nato pa opisal dogajanje na kampusu univerze v Utahu, kjer je bil Kirk minulo sredo ubit med pogovorom s študenti.

Kot je dejal, je Robinson po streljanju pobegnil, preiskovalci pa so na puški, ki jo je kasneje odvrgel, našli njegove prstne odtise in sledi DNK, ki so jih povezali z zločinom. Robinson se je kasneje v prisotnosti staršev predal lokalnemu šerifovemu uradu.

Gray je na novinarski konferenci opisal tudi dopisovanje med strelcem in njegovim sostanovalcem, med katerim Robinson priznava, da je ustrelil Kirka, ker je imel dovolj njegovega sovraštva. Pri vsem skupaj naj bi ga najbolj skrbelo to, kako bo očetu razložil, da je izgubil dedkovo puško.