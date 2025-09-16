Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Za morilca Charlieja Kirka bo tožilec zahteval smrtno kazen

Salt Lake City, 16. 09. 2025 21.04 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
0

Okrožni tožilec ameriške zvezne države Utah Jeffrey Gray je zaradi umora konservativnega aktivista Charlieja Kirka na novinarski konferenci naznanil obtožnico v sedmih točkah proti 22-letnemu Tylerju Robinsonu. Gray bo za umor Kirka, ki je bil minuli teden ubit v kampusu univerze Utah Valley, zahteval smrtno kazen.

Tyler Robinson
Tyler Robinson FOTO: AP

Gray je naznanil sedem točk obtožnice, ki poleg umora med drugim vključuje še umor v prisotnosti otrok in oviranje preiskave, ker naj bi Robinson svojemu sostanovalcu naročil, naj izbriše določena sporočila in ne sodeluje s policijo.

Tožilec je oznanil, da bo zahteval smrtno kazen, nato pa opisal dogajanje na kampusu univerze v Utahu, kjer je bil Kirk minulo sredo ubit med pogovorom s študenti.

Kot je dejal, je Robinson po streljanju pobegnil, preiskovalci pa so na puški, ki jo je kasneje odvrgel, našli njegove prstne odtise in sledi DNK, ki so jih povezali z zločinom. Robinson se je kasneje v prisotnosti staršev predal lokalnemu šerifovemu uradu.

Gray je na novinarski konferenci opisal tudi dopisovanje med strelcem in njegovim sostanovalcem, med katerim Robinson priznava, da je ustrelil Kirka, ker je imel dovolj njegovega sovraštva. Pri vsem skupaj naj bi ga najbolj skrbelo to, kako bo očetu razložil, da je izgubil dedkovo puško.

Charlie Kirk
Charlie Kirk FOTO: AP

Umor ustanovitelja konservativne politične organizacije Turning Point USA so obsodili politiki z levega in desnega političnega pola, člani vlade predsednika Donalda Trumpa pa ob tem pritiskajo na tiste, ki politični umor odobravajo ali opozarjajo na nekatera Kirkova skrajna politična stališča, ki so za mnoge nesprejemljiva.

Trump je medtem Kirka označil za mučenika in mu posmrtno podelil predsedniško medaljo svobode, v nedeljo pa se bo predvidoma udeležil njegovega pogreba v Arizoni.

Charlie Kirk umor smrtna kazen obtožnica Tyler Robinson
Naslednji članek

Kartice s seksualno vsebino in izbirni predmet v šolah, ki razburja

SORODNI ČLANKI

Chris Martin: Ljubezen lahko pošljete družini Charlieja Kirka

Umor Charlieja Kirka: na brisači, oviti okoli puške, našli DNK priprtega

Učitelje in profesorje odpuščajo zaradi objav o smrti Charlieja Kirka

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256