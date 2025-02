Za nacistični pozdrav po novem v zapor

Zakon obravnava zločine iz sovraštva, od prikazovanja sovražnih simbolov, kot je na primer svastika, do hujših terorističnih dejanj. Prav tako prepoveduje tudi groženj in nasilje nad ljudmi na podlagi rase, vere, invalidnosti, spolne usmerjenosti in spolne identitete.

Za lažja kazniva dejanja iz sovraštva, med katera sodi tudi nacistični pozdrav v javnosti, obsojenega čaka minimalno leto dni zapora. Tisti, ki bi storili hujša kazniva dejanja (npr. teroristična dejanja), pa bi bili lahko kaznovani tudi s šestimi leti zapora.

Tudi v Avstraliji v zadnjih mesecih naraščajo napadi na sinagoge, zgradbe in avtomobile članov judovske skupnosti. Med drugim je decembra v Melbournu nekdo zanetil požar na sinagogi, oblasti pa so odkrile tudi počitniško prikolico, ki je bila naložena z eksplozivom in s seznamom judovskih tarč v Sydneyju.

Minister za notranje zadeve Tony Burke je ob tem sporočil, da spremembe prinašajo "najstrožji zakon, kar jih je imela Avstralija proti zločinom iz sovraštva."

Avstralski premier Anthony Albanese je ob sprejetju zakona novinarjem dejal, da želijo ujeti in kaznovati antisemitske storilce. "To je moja prednostna naloga," je povedal. Njegova laburistična vlada sicer običajno nasprotuje obveznim minimalnim kaznim, a je predlog zakona kljub temu potrdila. Kritiki zakona sicer poudarjajo, da bodo spremembe prinesle nesorazmerne učinke za domorodno prebivalstvo in mlade.