Tujina

Za najemnino cela plača ... in še ni dovolj

Bruselj, 17. 05. 2026 17.33 pred 1 uro 4 min branja 42

Avtor:
N.V.
Stanovanja v Parizu

Cene najemnin se ne zvišujejo le v Sloveniji, temveč kar po celi Evropi. V številnih prestolnicah celo bruto minimalna plača ne zadošča za pokritje najemnine. Poleg tega so se zvišali tudi stanovanjski stroški. Po najnovejših podatkih Eurostata gre v EU za stanovanja, vodo, elektriko, plin in druga goriva 23,6 odstotka vseh izdatkov gospodinjstev.

A skoraj najpomembneje je, da najemnina predstavlja veliko breme za prejemnike minimalne plače, saj v številnih evropskih prestolnicah presega njihov mesečni zaslužek, piše Euronews.

V katerih prestolnicah torej najemnina presega bruto minimalno plačo? In kolikšen delež minimalne plače dajejo prebivalci za najemnino v evropskih prestolnicah?

Stanovanja v Ljubljani
FOTO: Bobo

Po analizi Evropske konfederacije sindikatov (ETUC), ki temelji na podatkih EU, povprečni stroški najema dvosobnega stanovanja v prestolnicah večine držav EU presegajo bruto minimalno plačo.

Le v petih državah EU je mesečna najemnina nižja od minimalne plače. Ker pa tako podatki Eurostata kot podatki ETUC temeljijo na bruto minimalnih plačah, je dejansko breme za delavce ob upoštevanju neto plač verjetno še večje.

Visoke najemnine najbolj udarile v Pragi in Lizboni

Tisti, ki prejemajo minimalno plačo v češki prestolnici, so se znašli v hudem položaju. V Pragi namreč povprečna najemnina znaša 1710 evrov, medtem ko je minimalna plača v državi 924 evrov. To pomeni, da je za najem dvosobnega stanovanja potreben znesek, ki ustreza 185 odstotkom minimalne plače.

Pragi tesno sledi Lizbona s 168 odstotki. Na Portugalskem bruto minimalna plača, preračunana na mesečni znesek (izplačana v 14 obrokih letno), znaša 1073 evrov, medtem ko povprečna najemnina v prestolnici dosega 1710 evrov.

Stanovanja v Lizboni
FOTO: Shutterstock

Delež bruto minimalne plače, potreben za plačilo najemnine, presega 150 odstotkov tudi v Budimpešti, Bratislavi, Sofiji, Atenah in Rigi. To pomeni, da bi morali prejemniki minimalne plače za najemnino porabiti celotno plačo in bi še vedno potrebovali dodaten denar, da bi jo lahko v celoti pokrili.

Delež presega 100 odstotkov tudi v Valeti, Parizu, Talinu, Madridu, Bukarešti, Varšavi, Dublinu, Ljubljani in Vilni.

Na primer, v Parizu povprečna najemnina za dvosobno stanovanje znaša 2523 evrov, medtem ko je minimalna plača v Franciji 1823 evrov. V Madridu znaša najemnina 1721 evrov, minimalna plača pa je 1381 evrov.

Preberi še Ko ostane le drobiž: vse več zaposlenih komaj shaja iz meseca v mesec

Najboljši prestolnici za prejemnike minimalne plače?

Presenetljivo sta se Berlin in Bruselj izkazala za najboljši prestolnici za prejemnike minimalne plače. Bruto minimalna plača tam pokrije 70 odstotkov stroškov najemnine. V Bruslju povprečna najemnina za dvosobno stanovanje znaša 1476 evrov, minimalna plača pa 2112 evrov.

Berlin je drugi najboljši s 76 odstotki. Delež bruto minimalne plače, potreben za plačilo najemnine, znaša 85 odstotkov tudi v Nikoziji, 87 odstotkov v Luksemburgu in 96 odstotkov v Haagu.

Težava sicer obstaja tudi v stanovanjskih stroških, pojasnjuje generalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) Esther Lynch. "Visoki stanovanjski stroški in nizke plače ljudi potiskajo v revščino, gospodarstvo pa proti recesiji."

"Neskladje med višino najemnin in plačami je popolnoma nevzdržno. Če k temu prištejemo še naraščajoče stroške energije in hrane, so ljudje prisiljeni jemati posojila za osnovne življenjske potrebščine, pri čemer jim praktično ne ostane nič razpoložljivega dohodka," je bila kritična.

Stroški
FOTO: Shutterstock

Zunaj prestolnic najemnine sprejemljive, življenje lažje

Nacionalna povprečja kažejo boljšo sliko, piše Euronews. V številnih državah bruto minimalna plača zadostuje za plačilo najemnine, če le živite zunaj prestolnice.

Med skupino 16 držav EU, zajetih v tej primerjavi ETUC, delež bruto minimalne plače, potreben za plačilo najemnine, znaša od 33 odstotkov na Poljskem do 61 odstotkov na Malti.

Na Poljskem bruto minimalna plača znaša 1139 evrov, povprečna najemnina pa 376 evrov. Tudi Francija ima dobre pogoje, saj znaša minimalna plača 1823 evrov, najemnina zunaj Pariza pa 695 evrov. Tudi Grčija je lahko dobra možnost za prejemnike minimalne plače zunaj Aten, kjer minimalna plača znaša 1027 evrov, povprečna najemnina pa 408 evrov.

V Španiji je življenje zunaj prestolnice lahko precej znosno. Medtem ko je minimalna plača 1381 evrov, znašajo povprečne najemnine 660 evrov.

A selitve v druga mesta niso rešitev za mnoge, ki delajo prav v prestolnicah. Zato ETUC poziva k uvedbi več ukrepov, med drugim tudi, da vse države članice EU v celoti izvajajo direktivo o minimalni plači, vključno z odločnimi načrti za resnično spodbujanje kolektivnega pogajanja, ki bo več delavcem zagotovilo pravično plačilo.

Pole Rome priporočajo, da vlade pri določanju ustrezne višine bruto minimalne plače upoštevajo tudi stroške stanovanj in da se povečajo javne naložbe v socialna stanovanja, tudi prek investicijskih instrumentov EU in s spremembo pravil o državni pomoči.

minimalna plača najemnina evropa stroški

KOMENTARJI42

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Sventevith
17. 05. 2026 18.48
Čemu je sploh namen take raziskave, se sprašujem?
Odgovori
0 0
lokson
17. 05. 2026 18.40
Očitno, je tudi tam temu kriv pukl in Izrael. Ovce. "Dobrodošli", kaže posledice.
Odgovori
+0
2 2
Kardinal v Kristusu
17. 05. 2026 18.29
Naši generaciji nič ni bilo položeno v zibko, brez dela ni jela, zato smo proti vsaki sociali in miloščini. Delali smo, da smo si lahko zgradili hiše, v socializmu, ko niti za jesti nismo imeli. A smo zmogli, zgradili hišo, imeli številčno družino. Z žuljavimi rokami smo garali, da smo vse to imeli z eno plačo, da se je lahko mati posvetila sveti skupnosti - družini in vzgojila Slovence polne domoljubja, željne bogoslužja in bodoče izbrance Slovenske pomladi.
Odgovori
+0
7 7
daedryk
17. 05. 2026 18.39
to je bilo 178 let nazaj
Odgovori
-2
2 4
x2f3y1q0đ5
17. 05. 2026 18.47
To je bila generacija takoj po vojni oz. starši baby boom generacije, tem je resnično bilo težko. Baby boom generacija, pa je živela v času socializma, kjer je bilo vse polno priložnosti, če si jih le zagrabil...
Odgovori
0 0
Artechh
17. 05. 2026 18.27
Napodite tujce in se sporočite da sta dve plači pa bo.
Odgovori
-2
2 4
Lark
17. 05. 2026 18.26
Kje pa je kakšna novica iz Londona? Se tam dogaja kaj zanimivega o čemer nočete poročati?
Odgovori
+5
6 1
Čombe
17. 05. 2026 18.25
zelena agenda, ki itak ne deluje, migranti so izjemno dragi ipd ;)
Odgovori
+5
5 0
Vera in Bog
17. 05. 2026 18.24
Problem je ker so take razlike delavec ne more s to plačo nič naredit. Slovenija je raj samo za izobražene
Odgovori
-1
0 1
daedryk
17. 05. 2026 18.21
res me skrbi, kako bo ce me po zaposlitveni rehabilitaciji, ki traja ze skoraj eno leto, ekologistik redno zaposli, saj nimam dovolj delovne dobe za invalidnino, delam pa 4 ure dnevno. usposabljanje pri delu je pa dobro placano, za vsaj 60 ur mesecno dobim cca 900€. enako sem dobival pred odlocbo od invalidske komisije, ko sem delal 6 ur dnevno. sicer je jasno: najemodajalec pac ugotovi, koliko denarja imas, in ti vzame VSE. pa ti je lahko brat ali sestra. kapitalisti se ne igrajo s custvi.
Odgovori
+0
1 1
Tadej Miklav?i?
17. 05. 2026 18.21
"Presenetljivo sta se Berlin in Bruselj izkazala za najboljši prestolnici za prejemnike minimalne plače. Bruto minimalna plača tam pokrije 70 odstotkov stroškov najemnine." Tega stavka pa žal ne razumem.
Odgovori
0 0
daedryk
17. 05. 2026 18.23
to bi bila gostota politikov, 150€ mesecno za trosobno stanovanje v centru ljubljane za parlamentarce. na primer.
Odgovori
+1
1 0
Prelepa Soča
17. 05. 2026 18.18
Z minimalno plačo NE MOREŠ živeti v prestolnici. Nikoli nisi mogel in nikjer taki ljudje NE živijo v glavnih mestih. Ljudje z nizkimi dohodki živijo v predmestjih, na deželi in se vozijo cca 1 uro na delovno mesto. V tujini je to že od nekdaj normala. Socializma ni več, njega dni, v YU, je lahko čistilka živela v enakem stanovanju v centru mesta, kot generalni direktor, danes temu ni več tako. 90% tistih, ki so jim, po Jazbinšku, šenkali stanovanja po par tisoč mark, ne more ne preživeti, ne vzdrževati teh šenkanih stanovanj v centru mesta in sedaj izsiljujejo, kako je drago.
Odgovori
+3
4 1
clox
17. 05. 2026 18.43
No zato pa rabimo pokrajine, da ne bo delovne sile več v prestolnici, pa naj imajo svoja prazna stanovanja.
Odgovori
0 0
2mt8
17. 05. 2026 18.18
Iz Rusije z ljubeznijo...v ljubljanske luksuzne kocka novogradnje...
Odgovori
+0
1 1
Misanthrope
17. 05. 2026 18.17
Verjetno se ne boste strinjali, ampak največji krivci za to so delodajalci in drugi lastniki biznisov, ker pač vsi rinejo v glavna mesta.
Odgovori
-1
1 2
Še89sekund
17. 05. 2026 18.15
Ko smo mi bili mladi je vsa energija ,moč in denar bila prvenstveno namenjena gnezdu. Delali smo za jugoslovanski drobiž ,vendar smo delali popoldne ,zvečer ,sobote ,nedelje ,praznike....delali se prav vsemu odpovedovali dokler gnezdo ni bolo zgrajeno...danes pa je vse pomembneje od gnezda ,mladi hodijo na draga potovanja ,kolesa za 10.000 pa fitnesi pa sprehodi...vse razen dela...8 ur ali če se da še manj in potem gospoda.....prav je tako še dražje naj bo ,enkrat pa ja bo tudi ta generacija z pa milenium...začela delati...
Odgovori
+4
7 3
x2f3y1q0đ5
17. 05. 2026 18.28
8 ur dela??? Boste morali malo premisliti, preden klatite neumnosti. Delali ste v času socializma, da sploh ne omenjam, da ste večino časa zabušavali in potem ste seveda lahko še zraven gradili... Dandanašnje službe so čisto drugačne, sploh če primerjaš inženirske kadre, kjer se delovni čas ne konča po delavniku, kot je bila vaša navada. Da sploh ne omenjam, kako dobro so lahko živeli vaši kolegi, ki so pridobili dobre izobrazbe in karirere napram dandanes, ko se plača razlikuje za ubogih 200 eur/mesec. Bilo je celo tako, da so vas prosili delodajalci, če se zaposlite pri njih..., ko smo si mi milenijci ustvarjali kariere je bila gospodarska kriza, delodajalci mladega neizkušenega kadar pač ni želel zaposliti... In vi bi sedaj moralizirali, ki so vam bila odprta vsa vrata... In neketri so jih zelo dobro izkoritili! So pa nekateri baby boom generacije že izkusili novo delovno politiko in niso ravno navdušeni.
Odgovori
-2
1 3
17. 05. 2026 18.14
sej bomo meli zdaj 5 posto davek na osnovna živila, bo ostalo za najemnino.
Odgovori
+2
3 1
Artechh
17. 05. 2026 18.27
Bo za nove najkice in podobno
Odgovori
+3
3 0
blef
17. 05. 2026 18.12
Vsak teden članek na to temo ampak tako je že 50 let. .....razen tisti, ki so imeli solidarnostna stanovanja.
Odgovori
+3
4 1
theZ
17. 05. 2026 18.20
50 ne, nekje 20 pa, je pa to tudi posledica tistih 30 prej omenjenih, nekako je treba minus pokrit in tu smo...
Odgovori
0 0
Tomaz Korosec
17. 05. 2026 18.09
Avtor N.V. slabo bi te ocenil. Bolje bi bilo, objaviti stolpični diagram, potem dodati razmislek v komentarju. V članku je cik-cak naštevanje podatkov, razmisleka skoraj ni. Razmislek je bistvo, točni podatki podlaga.
Odgovori
+0
3 3
Vera in Bog
17. 05. 2026 18.08
Se bojim da bo pod sds tega še več in še bolj veliko razslojevanja. Pacienti so to
Odgovori
+2
6 4
Vera in Bog
17. 05. 2026 18.03
Očitno je bil socializem res dober v enih točkah. Tale sistem danes je polom
Odgovori
+11
12 1
macolagobec
17. 05. 2026 18.16
Jah, komunisti nam servirajo demokracijo in socialno državo s figo v žepu, to je jasno.
Odgovori
+2
3 1
2mt8
17. 05. 2026 18.17
Socializem deluje, dokler ne zmanjka denarja iz Zahoda.
Odgovori
+3
4 1
Vera in Bog
17. 05. 2026 18.21
Nisem rekel da je bilo takrat vredu. Samo področje stanovanj je bilo veliko boljše
Odgovori
0 0
sloeki70
17. 05. 2026 18.43
Socialo je treba takoj ukinit!
Odgovori
0 0
konc
17. 05. 2026 18.02
Po tem bomo očitno dohiteli Ameriko. Tam je to že dolgo. Človek dela in živi v prikolici, kamperju,...ker ne zasluži dovolj.
Odgovori
+8
9 1
jank
17. 05. 2026 18.02
Koalicija črna kocka bo vsem rešila stanovanski problem in to z lastništvom. Tako so govorili zadnja 4 leta. Potem bo že tako, saj pri njih beseda velja. Tako vedno govorijo.
Odgovori
+4
7 3
AleksKritik
17. 05. 2026 18.08
Samo bedaki in konji še verjamejo...
Odgovori
+6
6 0
Prvi materinski dan brez mame: 'Pogrešam te bolj, kot lahko povem z besedami'
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
Zato so hčerke tako zelo navezane na očete
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
Zapustila ga je tudi ljubica
Evrovizija 2026 skozi oči modnega oblikovalca: trendi, šoki in presežki
Zakaj Evrovizija še vedno pomeni več, kot si mislimo?
To je partner Nine Pušlar, s katerim pričakuje otroka
Stara je bila komaj 18 let, ko so ji postavili usodno diagnozo: "Umrla bom. Živimo, dokler lahko."
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
Pustila je službo v pisarni – danes zasluži 4-krat več z nenavadnim poslom
To so skriti evropski biseri, ki so pogosto tudi cenejši
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
Zvezdniška strast v Rimu: Mel Gibson z novo izbranko
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Luknje v majicah in puloverjih? To je 10 najpogostejših krivcev
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Pica palačinka iz pečice
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Rocketman
Delovna akcija
Sanjski moški
