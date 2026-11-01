Za nakupe prek Sheina in Temuja od danes dodatna pristojbina

Pristojbino uvaja novi carinski zakonik EU. Kot so sredi oktobra pojasnili na Finančni upravi RS (Furs), se z novo pristojbino krijejo stroški carinskih organov za obravnavo hitro naraščajočega števila spletnih pošiljk, kot so preverjanje podatkov, analiza tveganja in kontrole. Pristojbina se zaračuna na posamezno postavko pošiljke oziroma skupino izdelkov, podobno kot julija uvedena začasna carinska dajatev v višini treh evrov za pošiljke v vrednosti do 150 evrov. V nasprotju s to pa se pristojbina obračunava za vse pošiljke ne glede na njihovo vrednost. Od danes je tako za pošiljke do 150 evrov treba plačati DDV, začasno carinsko dajatev v višini treh evrov na postavko in pristojbino v višini dveh evrov na postavko. Za pošiljke nad 150 evri pa je treba plačati carino po carinski tarifi, DDV in pristojbino v višini dveh evrov na postavko.

Spletno nakupovanje FOTO: AdobeStock

Pristojbino plača isti subjekt, ki plača tudi druge carinske dajatve pri uvozu, so oktobra navedli na Fursu. Po navedbah Bruslja bodo pristojbino tako kot carine pobirali pristojni nacionalni organi. 25 odstotkov pobranih pristojbin bodo obdržale članice, 75 odstotkov pa bo v skladu z obstoječo zakonodajo na področju lastnih virov financiranja preusmerjenih v evropski proračun. To bi se lahko s prihodnjim dolgoročnim proračunom EU spremenilo, saj je Evropska komisija predlagala, da bi delež pobranih carin, ki ostane članicam, znižali s 25 na 10 odstotkov. Proračunska pogajanja še potekajo, tako da še ni znano, kakšna bo končna porazdelitev.

Manj pošiljk, a še vedno veliko