Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Hrvaška policija o napadu z železnimi palicami v Umagu

Umag, 26. 08. 2025 19.08 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.V. , Ti.Š.
Komentarji
6

Hrvaška policija je sporočila, da tako proti 53-letnemu Hrvatu kot 29-letnemu Slovencu, ki sta bila udeležena v fizičnem obračunu v Umagu leta 2022, sprožila postopke. Proti 53-letniku zaradi drznega vedenja, proti 29-letniku pa zaradi motenja javnega reda in miru.

Planet klub Umag
Planet klub Umag FOTO: 24ur.com

V ponedeljek smo poročali o primeru pretepa v umaškem klubu Planet, ki se je zgodil 5. avgusta 2022. Bralka nam je povedala, da so jih zaradi polivanja pijače napadli z železnimi palicami ter da so komaj zbežali, pri tem pa so jim napadalci razbili avto. Kako je primer rešila hrvaška policija, ki je bila o vsem te obveščena?

Preberi še Napad v klubu Planet ni bil prvi? 'Z železnimi palicami so nam razbili avto'

"Ugotovili smo, da je 29-letni slovenski državljan polival pijačo v objektu, na kar ga je fizično napadel 53-letni hrvaški državljan," na naše vprašanje o ugotovitvah okoliščin odgovarjajo hrvaški policisti. "Ker je želela zaščititi mlajšega udeleženca spora, je med njiju stopila 30-letna slovenska državljanka, vendar je 53-letnik napadel tudi njo. Slovenski državljani so izstopili iz objekta in sedli v avtomobil, po katerem je 53-letnik udarjal s palico."

Preberi še V Umagu so ga pretepli do možganske krvavitve, poškodovani še trije

 Kot pojasnjujejo hrvaški policisti, so slovenski državljani zavrnili zdravniško pomoč, lastniku vozila pa so predlagali, da poda predlog za kazenski pregon napadalca. "Kazenski pregon za kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari začne na predlog oškodovanca, česar pa po evidencah policijske postaje ni storil."

Policija je 53-letnika ovadila zaradi drznega vedenja, 29-letnika pa zaradi motenja javnega reda in miru ter zoper oba vložila ovadbo na pristojno sodišče zaradi storitve prekrška iz zakona o prekrških zoper javni red in mir, so še odgovorili hrvaški policisti. 

umag planet napad 2022
Naslednji članek

Najslavnejši turist v češki vasici: lokalni potepuški los Emil

Naslednji članek

Slovenski turist na Filipinih: 'Kamor koli greš, si do kolen v vodi'

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vlahek
26. 08. 2025 20.17
Jap,točno zaradi takih stvarii je pa alkohol legalen marihuana pa ne, ker sm jst 1000% prepričan če bi kadili namesto pili , bi bilo 10x večji pretep :) seveda
ODGOVORI
0 0
joškos
26. 08. 2025 19.59
kam so slovenci sploh še zaželjeni?
ODGOVORI
0 0
Rob123
26. 08. 2025 19.56
+1
Spet neke pravljice samo pijača se ji je polila😂
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
26. 08. 2025 19.41
-2
Kje ste zdaj potegnili to iz arhiva
ODGOVORI
0 2
Midelamodrugace
26. 08. 2025 19.31
-1
Hrvaška policija ha ha
ODGOVORI
0 1
patogen
26. 08. 2025 19.27
"Kazenski pregon za kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari začne na predlog oškodovanca, česar pa po evidencah policijske postaje ni storil." - In? Kaj sedaj?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1155