Hrvaška policija o napadu z železnimi palicami v Umagu

V ponedeljek smo poročali o primeru pretepa v umaškem klubu Planet, ki se je zgodil 5. avgusta 2022. Bralka nam je povedala, da so jih zaradi polivanja pijače napadli z železnimi palicami ter da so komaj zbežali, pri tem pa so jim napadalci razbili avto. Kako je primer rešila hrvaška policija, ki je bila o vsem te obveščena?

"Ugotovili smo, da je 29-letni slovenski državljan polival pijačo v objektu, na kar ga je fizično napadel 53-letni hrvaški državljan," na naše vprašanje o ugotovitvah okoliščin odgovarjajo hrvaški policisti. "Ker je želela zaščititi mlajšega udeleženca spora, je med njiju stopila 30-letna slovenska državljanka, vendar je 53-letnik napadel tudi njo. Slovenski državljani so izstopili iz objekta in sedli v avtomobil, po katerem je 53-letnik udarjal s palico."

Kot pojasnjujejo hrvaški policisti, so slovenski državljani zavrnili zdravniško pomoč, lastniku vozila pa so predlagali, da poda predlog za kazenski pregon napadalca. "Kazenski pregon za kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari začne na predlog oškodovanca, česar pa po evidencah policijske postaje ni storil."

Policija je 53-letnika ovadila zaradi drznega vedenja, 29-letnika pa zaradi motenja javnega reda in miru ter zoper oba vložila ovadbo na pristojno sodišče zaradi storitve prekrška iz zakona o prekrških zoper javni red in mir, so še odgovorili hrvaški policisti.