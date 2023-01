Za napadalce na skupino staršev iz Beograda predlagan enomesečni pripor

Sarajevska tožnica je za deset osumljencev, ki so na otroškem malonogometnem turnirju napadli skupino staršev iz Beograda, predlagala enomesečni pripor. Skupina hrvaških in bosanskih državljanov, starih med 20 in 27 let je sicer obtožena nasilnega obnašanja.

"Pripor smo predlagali zaradi nevarnosti, da bi osumljenci na prostosti vplivali na priče in dokaze in zaradi nevarnosti, da bi dejanje ponovili," je svojo odločitev o predlaganju pripora pojasnila sarajevska tožnica. Skupina mlajših hrvaških in sarajevskih državljanov je obtožena nasilnega obnašanja, ker je na otroškem nogometnem turnirju, ki je potekal v sarajevskem naselju Ilidža, napadla skupino staršev, katerih otroci igrajo za nogometni klub Zvezdara iz Beograda. Eden od napadenih je bil tudi zaboden z nožem, vendar poškodbe niso smrtno nevarne.

Sarajevski minister za kulturo in šport Samir Avdić je povedal, da sta skupaj s sarajevsko županjo Benjamino Karić, kmalu po incidentu obiskala napadenega starša, poroča Radio svobodna Evropa. "Šel sem na Ilidžo in nagovoril celotno strukturo; trenerje, fante in dekleta iz Zvezdare. Opravičil sem se jim za neljubi dogodek in jim povedal, da so v Sarajevu vedno dobrodošli," je dejal Avdić. Dodal je, da ta neljubi dogodek ne sme vplivati na organizacijo ostalih. "Prepričan sem, da bomo kot mesto še naprej organizirali in podpirali športne dogodke, ki se jih bodo udeležili vsi," je dejal.

Incident je sicer že v nedeljo obsodila tudi Karićeva. "Sarajevo je odprto mesto, ki je vedno proti krivici in nasilju, ne glede na to, od kod prihaja. Sarajevo je zaščitnik človeka, življenja in svobode. Nocoj dvigamo glas proti nasilju, glas v bran človeka in človeških vrednot. Vsi naši gostje so dobrodošli. Tako je vedno bilo in vedno bo," je dejala sarajevska županja. Prav tako je dogodek obsodil sarajevski premier Edin Forto, ki je na družbenem omrežju zapisal, da pričakuje, da bodo napadalce pridržali. Oglasila pa se je tudi predsednica predsedstva BiH Željka Cvijanović, ki je dogodek označila za tragičen. "Povsem enako tragično bi bilo, če bi se iz otroških ust slišalo, da je treba ubiti Bošnjaka, Hrvata ali pa kogar koli drugega."

Turnir je potekal od 12. do 15. januarja, na njem pa so sodelovali otroci in mladostniki stari od sedem do 14 let. Na tradicionalnem malonogometnem turnirju vsako let sodeluje več klubov iz nekdanje Jugoslavije.