Za napadom v Monaku naj bi stala ženska

Za osumljenca je bil zdaj izdan nalog za prijetje, kasneje pa so razpisali še Interpolovo rdečo tiralico, so pojasnili na tožilstvu. Eno osebo so sicer pridržali že v sredo, vendar so jo kasneje izpustili. Šlo je za tujega državljana, poroča Guardian. Francoska dnevnika Le Figaro in BFMTV sta poročala, da naj bi bila osumljenka dejansko ženska, ki se je preoblekla v moškega, saj so jo nadzorne kamere zabeležile, ko je nosila črn klobuk. Monaški državni tožilec tega še ni potrdil.

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Sodna preiskava zaradi poskusa umora in več drugih kaznivih dejanj je bila uvedena in zaupana trem preiskovalnim sodnikom.

Spomnimo

V ponedeljek zvečer je posameznik pustil paket v vhodni avli majhne stanovanjske stavbe le nekaj korakov od francoske meje. Kmalu zatem je v tej avli eksplodiralo, ravno ko so trije stanovalci – par in 13-letni otrok – vstopali v stavbo, pri čemer so bili poškodovani. Oblasti v Monaku niso potrdile identitete žrtev, vendar naj bi bil po zanesljivih virih napad usmerjen proti Vadimu Jermolajevu, 58-letnemu premožnemu poslovnežu, rojenemu v Ukrajini, ki ima zdaj ciprsko državljanstvo, ter njegovi partnerki in sinu. Slednji je bil zaradi nujnega stanja prepeljan v otroško bolnišnico Lenval v Nici, medtem ko sta bila oba odrasla, katerih življenje je bilo ogroženo, prepeljana v univerzitetno bolnišnico v Nici.