Po nasvet o politiki k svojim kloniranim psom. Kdo je novi argentinski predsednik?

Poznan je pod imeni norec, lasulja, volk. Spolna vzgoja je marksistična zarota za uničenje družin, doma ima klonirane mastife, ki so njegovi "otroci s štirimi tačkami", ljudem pa bi po njegovem mnenju moralo biti dovoljeno prodajati organe. O kom govorimo? O novem argentinskem predsedniku, kakopak, Javierju Mileiu.

Še pred nekaj leti so množice Mileia gledale na televiziji, kjer je delal kot televizijski voditelj, ki so ga gledalci oboževali. Njegovi govori proti vladni porabi in vladajočemu političnemu razredu so še povečali gledanost. A kljub temu nihče ni verjel, da bo priljubljeni televizijski voditelj zares postal predsednik drugega največjega južnoameriškega gospodarstva.

icon-expand Javier Milei FOTO: AP

Argentina se je namreč odločila. Naslednja leta jih bo vodil desničarski liberalec Javier Milei, ki slovi po radikalnih stališčih, ki bi, kot sam pravi, popravila gospodarstvo, ki ga pestijo trikratna inflacija, grozeča recesija in naraščajoča revščina, piše Reuters. Napovedal je dramatično preoblikovanje gospodarstva in institucij latinskoameriške države, zmagal pa je z večjo razliko kot so sprva pričakovali. Prejel je kar 56 odstotkov glasov, njegov tekmec Sergio Massa pa nekaj več kot 40 odstotkov. Jedro njegovega gospodarskega načrta za Argentino je predlog za zamenjavo lokalne valute, pesa, z ameriškim dolarjem. Večkrat je namreč poudaril, da je edini način za odpravo inflacije, ki je presegla 140 odstotkov, preprečiti politikom, da bi še naprej tiskali denar. Zato je najboljša odločitev po njegovem mnenju ukiniti centralno banko. To pa ni vse, Milei, ki zase pravi, da je "anarhokapitalist", se zavzema za sprostitev delovne zakonodaje v državi in spodbuja vizijo manjše vlade, to pa vključuje ukinitev polovice vladnih ministrstev, vključno z zdravstvenim in izobraževalnim. Da ne bo ostalo le pri besedah, je Milei to tudi povsem hollywoodsko uprizoril. V času kampanje se je, kot simbol globokih rezov, udeležil svojega shoda z motorno žago v roki.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zmanjšanje obsega države morda zveni znano, njegovi pozivi, da je treba iz argentinske vlade odstraniti "politično kasto", pa tudi. Slišali smo to že iz ust Donalda Trumpa, ki je govoril o "izsuševanju močvirja". Milei se namreč pogosto primerja s Trumpom, odkrito ga občuduje, piše AP. Toda ne samo desno usmerjeni politik, Milei se ima za kulturnega bojevnika, ki želi pretresti argentinsko družbo. Njegovi "ognjeviti" govori, pa tudi rahlo vulgarna retorika, so ga že povzdignili na vidno mesto na svetovnem političnem parketu. "Argentina si bo povrnila mesto v svetu, ki ga ne bi smeli nikoli izgubiti," je dejal na zmagoslavnem shodu. Njegovi privrženci, podobno kot Trumpovi, nosijo kape s sloganom "Make Argentina Great Again".

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Strokovnjak za tantrični seks Sicer je Milei ekonomist, sin poslovneža, ki se ukvarja s prometom, in gospodinje, vendar nerad govori o svojem otroštvu, piše AP. Milei je kot deček igral v skupini Rolling Stones tribute bend in bil vratar v mladinskemu klubu Chacarita. Toda v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je nastopila hiperinflacija in Milei se je odločil, da je ekonomija njegova edina prava pot. S starši bojda ni več v dobrih odnosih, tesne odnose pa ima s svojo sestro Karino Milei, ki je vodila njegovo kampanjo. Sam jo imenuje "šefica" in jo je večkrat označil za arhitektko vzpona na oblast. Ekonomija pa ni edino njegovo zanimanje. Nekaj časa se je predstavljal kot strokovnjak za tantrični seks ter odkrito poudarjal, da je večkrat sodeloval pri skupinskem seksu, dajal je nasvete in govoril o svojih izkušnjah. Kljub svojemu obširnemu znanju glede seksa pa ni bil tako uspešen v romantičnih razmerjih. Niti prijateljev naj ne bi imel preveč, piše AP. Pozneje se mu je nasmehnila sreča in spoznal je igralko in umetnico Fatimo Florez.

icon-expand Javier Milei in Fatima Florez FOTO: AP

Feministke in splav? Ne v Mileijevi Argentini Milei ostro nasprotuje splavu, ki ga je Argentina legalizirala v zadnjih letih in je že predlagal plebiscit za razveljavitev zakona. Ko ga je novinar leta 2021 spraševal o primeru, v katerem je posiljena 10-letnica zanosila, je Milei dejal, da je tudi v tem primeru splav umor. "Kot liberalec verjamem v neomejeno pravico do življenja, ki temelji na obrambi življenja, svobode in lastine," je bil jasen Milei. "Zagovarjam življenje, biologija pa pravi, da se življenje začne s spočetjem." Torej ni nič nenavadnega, da nasprotuje tudi evtanaziji. "Ne bom se opravičeval, ker imam penis. Ni se mi treba sramovati, da sem moški, bel, svetlolas, s svetlo modrimi očmi," se glasi ena od njegovih slavnih izjav. Seveda se tudi enakega plačila ženskam in moškim ne bi smelo zagotoviti, je prepričan. Ko postane predsednik, je obljubljal nedavno, bo ukinil vsa ministrstva za ženske. Leta 2022 je bilo v Argentini ubitih več kot 250 žensk. Vendar to za Mileija ni zaskrbljujoče, predvsem pa se mora prenehati obravnavati napad na žrtev zaradi spola kot oteževalno okoliščino pri izrekanju kazni, je prepričan. "Enakost pred zakonom," je dejal.

icon-expand Argentinski predsednik Javier Milei FOTO: AP

"Prekleti komunist in zlo na Zemlji" Sicer zaveden katoličan, je Milei večkrat kritičen do papeža Frančiška in Cerkve. "Jezuit, ki promovira komunizem", "nepredstavljiv in katastrofalen lik", "prekleti komunist", "kos sranja" in še in še nadimkov si je prislužil papež. Mileijevi napadi pa so sprožili kritičen odziv duhovnikov, skupina iz Buenos Airesa, ki deluje v revnih soseskah in opravlja intenzivno socialno delo, je zaradi takih in podobnih razžalitev organizirala mašo v zadoščenje papežu Frančišku. Tudi sam papež je v intervjujih kritiziral Mileja. Pred prvim krogom volitev je govoril za javni radio v Argentini in Mileija – ne da bi omenil njegovo ime – primerjal s "piarovci", ki obljubljajo, da bodo rešili gospodarsko krizo, in očarajo ljudi samo zato, da jih "utopijo". Milei naj bi celo razmišljal o spreobrnitvi v judovstvo, vendar se naposled za to ni odločil. Večkrat naj bi se pogovarjal z Bogom, ta naj bi mu povedal, da ima poslanstvo v politiki.

icon-expand Javier Milei FOTO: AP