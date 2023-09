Za nesrečo, v kateri je umrla petletna deklica, kriva jata ptic?

Dramatične posnetke lovca MB339, ki je strmoglavil, so ujeli mimoidoči, ki so se zbrali v bližini letališča v Torinu, da bi si ogledali vajo. Na enem od posnetkov devet letal v dveh strnjenih formacijah pridobiva višino, nato pa eno od njih nenadoma začne padati. Videti je pilota, ki se še uspe izstreliti, nato pa letalo eksplodira in v nebo se dviguje gost črn dim.

Tudi obrambni minister Guido Crosetto je izrekel sožalje družinskim članom. Pojasnil je, da vsem vpletenim nudijo podporo, na voljo pa so jim vsi viri in zmogljivosti za obvladovanje izrednih razmer.

Del letala je zadel avtomobil družine, ki je vajo opazovala. Petletna deklica v njem je pri tem umrla, njen devetletni brat pa je hudo poškodovan. Starša in pilot naj bi utrpeli opekline in so v šoku, vendar nihče od njih ni v kritičnem stanju, poroča BBC.

Po nesreči so letališče v Torinu začasno zaprli, da so letala lahko pristala, pozneje pa so ga znova odprli. Današnji dogodek so odpovedali, poroča Reuters.

Frecce je bil od ustanovitve leta 1961 sicer vpleten v več nesreč, najresnejša se je zgodila leta 1988 na letalski prireditvi v Nemčiji, kjer so trčila tri letala. Umrli so piloti, 67 ljudi na tleh pa so zadele razbitine.