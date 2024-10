Za nesrečo trajekta, v kateri so umrli trije mornarji, odgovorna le ena oseba

Nesreča se je zgodila 11. avgusta letos v pristanišču v Malem Lošinju, ko je uvozna klančina trajekta Lastovo padla na štiri uslužbence Jadrolinije. Trije so poškodbam podlegli: Boško Kostović , vodja stroja, krmar Denis Šarić in krmar Marko Topić . Prvi častnik palube Davor Zagorac pa je bil težje poškodovan.

V osnutku zaključnega poročila o preiskavi nesreče trajekta Lastovo, ki so ga razkrili hrvaški mediji, je kot odgovorna oseba za nesrečo imenovan David Sopta , predsednik uprave Jadrolinije. Kot poroča Net.hr , so v poročilu zapisali, da je Sopta odgovoren za nevzpostavitev sistema upravljanja varnosti v družbi. Za to pa predlagajo globo v višini 33.180 evrov, kar je najvišja zagrožena kazen za očitani prekršek.

V poročilu so opisani dramatični trenutki pred padcem klančine. Poveljnik Đolonga je opazil, da ta ni zavarovana na predpisan način in ko prek VHF radijske postaje ni uspel priklicati vodje palube Predraga Vulića kot tudi ne Zagorca prek mobilnega telefona, se je s poveljniškega mostu spustil v garažo, kjer je srečal Vulića in mu ukazal, naj zavaruje klančino.

"Klančina ne more nikamor," mu je odgovoril Zagorac, piše v poročilu. Zagorac sicer še ni bil zaslišan, saj je še vedno na zdravljenju.

"Ne zafrkavajmo se, nekdo to mora takoj zavarovati," mu je po poročanju Net.hr odgovoril Vulić. Nato je šel skozi stranska vrata in se odpravil proti premcu ladje, Đolonga pa mu je sledil. V tistem trenutku pa se je zgodila katastrofa. Klančina je padla in pod seboj pokopala posadko, ki je stala pod njo. Vse to pa se je zgodilo pred očmi Đolonge in Vulića.

Kot je izjavil Đolonga, sta od trenutka, ko je opazil, da klančina ni zavarovana na predpisan način, do trenutka, ko je padla, minili približno dve minuti.

Poročilo krivde drugih članov posadke ni ugotovilo, saj se je pokazalo, da nihče ni bil s seznanjen z varnim delovanjem klančine.