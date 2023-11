Za obisk Benetk bo prvič treba plačati 25. aprila

Mestne oblasti so se odločile, da bodo morali dnevni obiskovali plačati pet evrov vstopnine od 25. do 5. maja ter vse konce tednov do sredine julija, izjema bosta 2. in 3. junij. Skupno bodo vstopnino za ogled mesta na vodi zaračunavali 29 dni.

Te datume so določili, ker so to dnevi, ko so Benetke še posebej polne obiskovalcev.

Spletna platforma za rezervacijo vstopnic bo začela delovati 16. januarja. Pristojni bodo po 29. aprilu naključno preverjali obiskovalce, ali so plačali vstopnino. Dodatno bodo namestili posebna vstopna vrata. Kdor ne bo imel pri sebi vstopnice, ga bo doletela globa v višini od 50 do 300 evrov. V beneško mestno blagajno naj bi se z vstopninami v poskusnem obdobju predvidoma nateklo 1,5 milijona evrov letno.

Oblasti v eni najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Italiji so leta razpravljale, kako najbolje upravljati milijone obiskovalcev, ki se zgrinjajo v Benetke, med drugim najbolj prepoznavne po Trgu svetega Marka, mostu Rialto in neštetih kanalih. Uvedbo vstopnin so že večkrat preložili zaradi skrbi, da bi lahko vplivale na prihodke od turizma in omejile svobodo gibanja. Oblasti so septembra le potrdile poskusno uvedbo vstopnine.

Vstopnine bodo med drugim oproščeni prebivalci italijanske dežele Benečija (Veneto), tisti, ki v Benetkah študirajo ali delajo ali so bili tam rojeni, turisti, ki bodo v mestu prenočili, ter otroci do 14. leta starosti.