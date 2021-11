Za obnovo infrastrukture bodo ZDA namenile tisoč milijard dolarjev

Izid petkovega glasovanja v predstavniškem domu je bil 228 proti 206 v prid zakonu, pri čemer je z demokrati za glasovalo 13 zmernejših republikancev, proti pa je bilo šest levih demokratov.

Potrditev predstavlja zmago za predsednika Joeja Bidna in demokrate, ki so se vse od avgusta prepirali glede zakona o infrastrukturi na eni in posebnega zakona o socialni in podnebni porabi na drugi strani. Prepir je škodil javni podpori predsedniku in demokratom, kar se je med drugim pred dnevi izrazilo v porazu demokratskega kandidata v tekmi za guvernerja Virginije.

Potem ko je senat, tudi s pomočjo republikancev, avgusta potrdil infrastrukturni predlog, so levi demokrati v predstavniškem domu potrditev zavrli, saj so pred tem hoteli zagotovila, da bosta konservativna demokratska senatorja Joe Manchin in Kyrsten Sinema podprla predlog zakona o socialni porabi in boju proti podnebnim spremembam.

Po pogajanji so slednjega oklestili s prvotnih 3500 milijard dolarjev v desetih letih na najprej 1750 milijard in nato malce gor na 1850 milijard. Dogovor je, da predstavniški dom zakon potrdi v drugi polovici meseca, potem ko oziroma če analiza kongresnega proračunskega urada (CBO) dokaže, da bo dodatna poraba dejansko pokrita z novimi davki in drugimi prilivi.

Nato bo na vrsti še senat, ki je razdeljen na 50 proti 50 med demokrate in republikance z odločilnim glasom podpredsednice ZDA Kamale Harris. Medtem ko je infrastrukturni zakon dobil podporo nekaterih republikancev, demokrati pri zakonu o socialni in podnebni porabi na to ne morejo računati. Republikanci so enotno proti dodatni porabi in v senatu demokrati zato ne smejo izgubiti niti enega glasu.

Ta zakon bo Američanom med drugim pomagal pri plačevanju zdravstvenih računov in varstvu otrok ter starejših, prav tako pa bo pripomogel k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje s porabo za alternativne, zelene vire energije. Dodatno porabo naj bi pokrili z višjimi davki za bogate Američane in na dobičke podjetij.