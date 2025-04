Slovenija neuradno zaprosila za odstopanje od pravil EU za potrebe obrambe

Pričakuje, da bo do konca dneva, ko se izteče neuradni rok za oddajo zahteve, to storilo še več drugih članic.

Kot je danes na redni opoldanski novinarski konferenci Evropske komisije povedal njen tiskovni predstavnik Balazs Ujvari , so za odstopanje od proračunskih pravil unije za potrebe zvišanja obrambnih izdatkov za zdaj zaprosile Nemčija, Poljska, Grčija, Estonija in Latvija.

Ujvari je pojasnil, da bo komisija zahteve ocenila do 4. junija, ko je predvidena objava dokumentov v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra. Pričakovati je, da bo tedaj odobrila možnost odstopanja od proračunskih pravil, ki jo bo moral nato dokončno potrditi Svet EU, v katerem so zastopane države članice. Za to bo imel en mesec časa.

Do začetka junija bodo ocenili vse zahteve, ki so že prispele in ki še bodo v prihodnjih dneh, je zagotovil tiskovni predstavnik komisije.

Bruselj je možnost štiriletnega odstopanja od fiskalnih pravil EU za potrebe povečanja izdatkov za obrambo napovedal v marca predstavljenem načrtu za ponovno oborožitev Evrope, ki naj bi v prihodnjih letih prinesel do 800 milijard evrov dodatnih naložb v obrambo držav članic. Članice bodo lahko nacionalno odstopno klavzulo izkoristile za zvišanje obrambnih izdatkov za največ 1,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) na leto.

Kot je pretekli teden na seji odbora državnega zbora za finance povedala državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec, je Slovenija delež odhodkov za obrambo v BDP lani glede na leto 2021 povečala za okoli 0,25 odstotne točke, v letu 2025 pa naj bi jih glede na sprejeti proračun za dodatnih 0,15 odstotne točke.

Premier Robert Golob je v začetku marca napovedal, da bo Slovenija obrambne izdatke na dva odstotka BDP zvišala še pred letom 2030, kot predvideva trenutni načrt. Po novem bi se lahko to po neuradnih informacijah zgodilo že prihodnje leto, vendar pa je posodobljen načrt zviševanja izdatkov še v pripravi.