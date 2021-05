Za odstrel bizonov se je javilo več kot 45.000 prostovoljcev

Loterija se je odprla v ponedeljek, po 48 urah, ko se je zaprla, pa so že imeli prijavljenih 45.040 prostovoljcev. Za odstrel bizonov bodo tako izbrali prvih 25 prijavljenih oseb, potem ko bodo uradniki parka preverili znanje, vključno s strelskim znanjem, pa bo 12 ljudi dobilo priložnost, da na območju Severnega Rima v parku ubijejo bizona.

Prostovoljci lahko v skladu s pravili ameriške službe za narodne parke s seboj vzamejo tudi podporno ekipo. Bizoni lahko tehtajo več kot 900 kilogramov, vendar pa bodo morali strelci meso prenašati peš, brez pomoči motornih vozil ali tovornih živali. Dogodek bo potekal na razgibanem, skalnatem in ponekod zasneženem terenu z nadmorsko višino nad 2440 metrov.

Uradniki pravijo, da je ta pilotni projekt potreben, saj da je čreda v zadnjih letih narasla na 600 bizonov. Ameriška služba za narodne parke upa, da bo čredo, ki prebiva na severnem obrobju, zmanjšala na približno 200 živali ter da bo s tem zmanjšala uničenje indijanskih arheoloških najdišč, erozijo tal in onesnaženje vode.

V 19. stoletju, preden jih je lov prignal do skorajšnjega izumrtja, so bizoni tavali po večjem delu celine. Ocenjuje se, da se je konec 19. stoletja število bizonov, ki jih je bilo sprva od 30 do 60 milijonov, zmanjšalo na le približno 400. A okoljevarstveniki pravijo, da ni veliko dokazov, da je bil Veliki kanjon kdaj del njihovega zgodovinskega območja.

Po mnenju zgodovinarjev je bila čreda Severni Rim na to območje vnesena po neuspelem poskusu križanja bizonov z govedom v začetku 19. stoletja.